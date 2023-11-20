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أرزان مستشارا لتخارج من صفقة تمويل بأميركا

11/20/2023 2:05:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة أرزان ثروات، التي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، أنها قدمت استشارة ناجحة للتخارج من صفقة تمويل في مدينة بالتيمور - ميرلاند في الولايات المتحدة الأميركية حققت من خلاله عوائد مجزية لعملائها تفوق التوقعات الأولية.
وقد تمت هذه الصفقة في أكتوبر 2020 وذلك ضمن استراتيجية أرزان ثروات التي ترتكز على الاستثمار في أدوات الدين الخاصة في الاستثمار العقاري المرتبط بأداء مؤشر العقاراتReal Estate Index Linked Securities (REILS).
وتم تصميم هذا الاستثمار كقرض مدته ست سنوات لتمويل الميزانين لمحفظة عقارية لمجمعات سكنية مؤلفة من 272 وحدة سكنية ضمن بالتيمور في الولايات المتحدة الأميركية، وفي ديسمبر 2021، استحوذ المقترض على محفظة ثانية مكونة من 217 وحدة سكنية مؤجرة في بالتيمور، مما أدى إلى إضافة المزيد من الضمانات للقرض وتقليل المخاطر الخاصة بالاستثمار.
هذا، وقد تمت هيكلة الصفقة لتوفير إيراد ثابت بنسبة 8.25%، مدفوعة بشكل ربع سنوي، بالإضافة إلى نسبة منتظمة من أصل مبلغ القرض.
جدير بالذكر أنه بناء عل أداء مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية، كانت توقعاتنا الأولية أن يتراوح صافي معدل العائد الداخلي بين 10% و13% في وقت دخول الاستثمار، ويسعدنا أن نعلن أنه بعد التخارج من هذا القرض، بلغ معدل العائد الداخلي الفعلي الذي تم تحقيقه للمستثمرين نسبة 13.1%.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات مهند أبو الحسن: «فريق أرزان ثروات مسرورون للغاية من التخارج من صفقة قرض الميزانين في بالتيمور وتزويد مستثمرينا بهذه النتائج الممتازة. وستواصل أرزان ثروات تنويع مصادر دخلها بشكل أكبر في الأسواق الدولية الراسخة والتركيز على تقديم المشورة لصفقات التمويل المستقبلية وغيرها من صفقات الاستثمار العقاري التي توفر تدفق دخل مستقر مع أقل قدر ممكن من المخاطر. وستظل أرزان ثروات دائما شريكا ثابتا وجديرا بالثقة لعملائها، ونحن نقدر ثقتهم المستمرة في أرزان ثروات».

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