Ooredoo تؤسس محطات إرسال بالطاقة الشمسية

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- Al-Anbaa) قامت شركة Ooredoo الكويت بتحقيق انجاز خلال العام الحالي، وذلك من خلال تأسيس محطات لتقوية الإرسال تعمل بالطاقة الشمسية الهجينة في مناطق مختارة في الكويت، وتقدم هذه التجربة الريادية حلولا مبتكرة لاستخدام الطاقة المتجددة، وتحديدا الطاقة الشمسية، بهدف الحد من الاعتماد الكبير على مولدات الديزل وتثبيت حلول إضافية موفرة للطاقة.
وتأتي هذه المبادرة الاستراتيجية كجزء من التزام Ooredoo المستمر تجاه الاستدامة البيئية والحد من انبعاثات الكربون. بتبني الطاقة الشمسية المهجنة، تهدف الشركة إلى استكشاف كفاءة وجدوى مصادر الطاقة البديلة لبنيتها التحتية.
وقديما، كانت تستخدم مولدات الديزل لتشغيل محطات تقوية الإرسال في المناطق النائية والبرية، وهذا لا يساهم فقط في انبعاثات الكربون، ولكنه يتسبب أيضا في تكاليف تشغيلية كبيرة. إن قرار Ooredoo الكويت باختبار أنظمة الطاقة الشمسية كبديل لمولدات الديزل يعد خطوة مهمة نحو نهج أكثر مسؤولية بيئيا واقتصاديا لتشغيل شبكتها.
وقد تم اختيار المواقع التجريبية بعناية لتقييم أداء الخلايا الشمسية الهجينة في بيئات مختلفة، بدءا من الطرق البرية والمدن النائية وانتهاء بالجزر. وتضم المواقع كلا من طريق الوفرة، جزيرة فيلكا، الصبية وطريق العبدلي.
وتؤمن Ooredoo الكويت بأن نتائج هذه المبادرة ستمهد الطريق لمستقبل أكثر مراعاة للبيئة، وأكثر فاعلية من حيث التكلفة لصناعة الاتصالات. كما يؤكد التقدم في هذه التجربة الرائدة التزام الشركة بالدعوة إلى الممارسات المستدامة في قطاع الاتصالات.
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