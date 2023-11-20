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Ooredoo تؤسس محطات إرسال بالطاقة الشمسية

11/20/2023 2:05:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قامت شركة Ooredoo الكويت بتحقيق انجاز خلال العام الحالي، وذلك من خلال تأسيس محطات لتقوية الإرسال تعمل بالطاقة الشمسية الهجينة في مناطق مختارة في الكويت، وتقدم هذه التجربة الريادية حلولا مبتكرة لاستخدام الطاقة المتجددة، وتحديدا الطاقة الشمسية، بهدف الحد من الاعتماد الكبير على مولدات الديزل وتثبيت حلول إضافية موفرة للطاقة.
وتأتي هذه المبادرة الاستراتيجية كجزء من التزام Ooredoo المستمر تجاه الاستدامة البيئية والحد من انبعاثات الكربون. بتبني الطاقة الشمسية المهجنة، تهدف الشركة إلى استكشاف كفاءة وجدوى مصادر الطاقة البديلة لبنيتها التحتية.
وقديما، كانت تستخدم مولدات الديزل لتشغيل محطات تقوية الإرسال في المناطق النائية والبرية، وهذا لا يساهم فقط في انبعاثات الكربون، ولكنه يتسبب أيضا في تكاليف تشغيلية كبيرة. إن قرار Ooredoo الكويت باختبار أنظمة الطاقة الشمسية كبديل لمولدات الديزل يعد خطوة مهمة نحو نهج أكثر مسؤولية بيئيا واقتصاديا لتشغيل شبكتها.
وقد تم اختيار المواقع التجريبية بعناية لتقييم أداء الخلايا الشمسية الهجينة في بيئات مختلفة، بدءا من الطرق البرية والمدن النائية وانتهاء بالجزر. وتضم المواقع كلا من طريق الوفرة، جزيرة فيلكا، الصبية وطريق العبدلي.
وتؤمن Ooredoo الكويت بأن نتائج هذه المبادرة ستمهد الطريق لمستقبل أكثر مراعاة للبيئة، وأكثر فاعلية من حيث التكلفة لصناعة الاتصالات. كما يؤكد التقدم في هذه التجربة الرائدة التزام الشركة بالدعوة إلى الممارسات المستدامة في قطاع الاتصالات.

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