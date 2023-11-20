KIB ينضم إلى قائمة فورتشن 500 العربية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن اختياره بين المؤسسات المصرفية المتميزة على قائمة «فورتشن 500» العربية، بنسختها الأولى التي صدرت هذا العام، والتي تقوم بتصنيف أفضل 500 شركة في 22 دولة عربية من حيث الإيرادات السنوية.
ويعكس هذا الإنجاز المتميز نجاح نموذج أعمال البنك ومكانته المميزة، وقد تحقق بفضل ارتفاع إيرادات البنك السنوية بنسبة 32.26% خلال العام 2022، حيث بلغت 132.66 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 98.84 مليون دينار في العام 2021.
وإلى جانب الجوائز المصرفية العديدة التي حصدها KIB، يأتي هذا التصنيف المميز على قائمة «فورتشن 500 العربية» ليعزز موقعه المتقدم ويجذب المزيد من المستثمرين الإقليميين والعالميين إليه، الأمر الذي سيسهم في مضي البنك قدما إلى مستقبل أكثر نجاحا وتميزا في القطاع المصرفي.
وبمناسبة تحقيق هذا النجاح الجديد، قال مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في KIB، عثمان توفيقي: «إن حصولنا على هذا التصنيف المرموق من قبل مؤسسة متخصصة مثل فورتشن 500، يعتبر دليلا واضحا على التزامنا بالنجاح. كما ان هذا الإنجاز يشكل دافعا كبيرا وجديدا لمواصلة التميز وتحقيق طموحات مساهمينا وكسب رضا عملائنا».
وأضاف: «إن جميع موظفي KIB مستعدون على الدوام لبذل جميع الجهود اللازمة لاستمرار رحلة التفوق المصرفي وتعزيز مكانتنا بين أبرز البنوك الإسلامية في المنطقة. وهذا الإنجاز سيكون نقطة انطلاقة قوية لجميع موظفينا في مختلف الإدارات لاقتناص مختلف الفرص المتاحة ومواجهة أي تحديات في طريقهم لتحقيق النجاح».
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