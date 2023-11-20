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KIB ينضم إلى قائمة فورتشن 500 العربية

11/20/2023 2:05:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن اختياره بين المؤسسات المصرفية المتميزة على قائمة «فورتشن 500» العربية، بنسختها الأولى التي صدرت هذا العام، والتي تقوم بتصنيف أفضل 500 شركة في 22 دولة عربية من حيث الإيرادات السنوية.
ويعكس هذا الإنجاز المتميز نجاح نموذج أعمال البنك ومكانته المميزة، وقد تحقق بفضل ارتفاع إيرادات البنك السنوية بنسبة 32.26% خلال العام 2022، حيث بلغت 132.66 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 98.84 مليون دينار في العام 2021.
وإلى جانب الجوائز المصرفية العديدة التي حصدها KIB، يأتي هذا التصنيف المميز على قائمة «فورتشن 500 العربية» ليعزز موقعه المتقدم ويجذب المزيد من المستثمرين الإقليميين والعالميين إليه، الأمر الذي سيسهم في مضي البنك قدما إلى مستقبل أكثر نجاحا وتميزا في القطاع المصرفي.
وبمناسبة تحقيق هذا النجاح الجديد، قال مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في KIB، عثمان توفيقي: «إن حصولنا على هذا التصنيف المرموق من قبل مؤسسة متخصصة مثل فورتشن 500، يعتبر دليلا واضحا على التزامنا بالنجاح. كما ان هذا الإنجاز يشكل دافعا كبيرا وجديدا لمواصلة التميز وتحقيق طموحات مساهمينا وكسب رضا عملائنا».
وأضاف: «إن جميع موظفي KIB مستعدون على الدوام لبذل جميع الجهود اللازمة لاستمرار رحلة التفوق المصرفي وتعزيز مكانتنا بين أبرز البنوك الإسلامية في المنطقة. وهذا الإنجاز سيكون نقطة انطلاقة قوية لجميع موظفينا في مختلف الإدارات لاقتناص مختلف الفرص المتاحة ومواجهة أي تحديات في طريقهم لتحقيق النجاح».

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