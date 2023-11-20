بودي تغطية زيادة رأسمال الخليج 6 9 مرات تعكس ثقة المساهمين

(MENAFN
- Al-Anbaa)
«الخليج» يتمتع بالقدرة على متابعة فرص النمو بما يتماشى مع إستراتيجيته المستقبلية
أعلن بنك الخليج إتمام عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنجاح، حيث بلغت نسبة تغطية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال 686.3% بمقدار 411.8 مليون دينار، مقابل زيادة قاعدة رأسمال البنك المنشودة بقيمة 60 مليون دينار.
وكان بنك الخليج قد فتح باب الاكتتاب للمساهمين المستحقين وأصحاب حقوق الأولوية، في الفترة من 29 أكتوبر الماضي إلى 12 نوفمبر 2023 الجاري، حيث قام كل من كامكو إنفست وبنك الخليج بدور مدير الإصدار المشترك ووكيل الاكتتاب.
وبلغت زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنحو 26.1 مليون دينار، وذلك من خلال إصدار 260.869.565 سهما عاديا جديدا بقيمة 230 فلس للسهم الواحد، شامل القيمة الاسمية 100 فلس لكل سهم، بالإضافة إلى علاوة إصدار بمقدار 130 فلسا لكل سهم. وبهذه الزيادة يرتفع رأسمال بنك الخليج المصدر والمدفوع بنسبة 7.76% إلى 362.1 مليون دينار.
وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج جاسم مصطفى بودي: «تعكس نسبة التغطية المتعددة للاكتتاب في زيادة رأس المال بنحو 6.9 مرات الثقة الكبيرة التي يوليها المساهمون لبنك الخليج وخططه المستقبلية».
وأوضح أن الزيادة تستهدف تعزيز قاعدة رأسمال البنك ونسب رأس المال الرقابي، فضلا عن زيادة قدرة البنك على متابعة فرص النمو بما يتماشى مع استراتيجيته المستقبلية، مشيرا إلى أن البنك يسعى إلى تحقيق النمو المستدام والقيمة المضافة لمختلف الأطراف من مساهمين وعملاء، وتوفير خدمات مصرفية متميزة تواكب وتلبي متطلبات وتطلعات مختلف شرائح العملاء.
وفي ختام تصريحاته، عبر بودي عن شكره لمديري الإصدار كامكو انفست وبنك الخليج وكذلك الشركة الكويتية للمقاصة لجهودهم المميزة في إدارة الاكتتاب، مشيدا بدور كل الجهات الرقابية على تعاونها في انجاز الموافقات اللازمة لإتمام عملية زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وهي بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، وبورصة الكويت ووزارة التجارة والصناعة.
يذكر أن نسبة كفاية رأس المال لبنك الخليج تبلغ 15.8% وتبلغ نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 13.6%، كما في 30 سبتمبر 2023، وكلاهما أعلى من المتطلبات الرقابية. كما يتمتع البنك بتصنيف في المرتبة «A» من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى.
وحقق بنك الخليج 53.8 مليون دينار أرباحا صافية في الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بزيادة 18% مقابل الفترة ذاتها، من عام 2022، وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 6% إلى 140.1مليون دينار، وتحسن العائد على الأصول من 0.9% إلى 1.0%، وشهد العائد على حقوق المساهمين نموا من 9.0% إلى 10.0%.
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