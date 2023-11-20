بودي تغطية زيادة رأسمال الخليج 6 9 مرات تعكس ثقة المساهمين

«الخليج» يتمتع بالقدرة على متابعة فرص النمو بما يتماشى مع إستراتيجيته المستقبلية

أعلن بنك الخليج إتمام عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنجاح، حيث بلغت نسبة تغطية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال 686.3% بمقدار 411.8 مليون دينار، مقابل زيادة قاعدة رأسمال البنك المنشودة بقيمة 60 مليون دينار.وكان بنك الخليج قد فتح باب الاكتتاب للمساهمين المستحقين وأصحاب حقوق الأولوية، في الفترة من 29 أكتوبر الماضي إلى 12 نوفمبر 2023 الجاري، حيث قام كل من كامكو إنفست وبنك الخليج بدور مدير الإصدار المشترك ووكيل الاكتتاب.وبلغت زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنحو 26.1 مليون دينار، وذلك من خلال إصدار 260.869.565 سهما عاديا جديدا بقيمة 230 فلس للسهم الواحد، شامل القيمة الاسمية 100 فلس لكل سهم، بالإضافة إلى علاوة إصدار بمقدار 130 فلسا لكل سهم. وبهذه الزيادة يرتفع رأسمال بنك الخليج المصدر والمدفوع بنسبة 7.76% إلى 362.1 مليون دينار.وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج جاسم مصطفى بودي: «تعكس نسبة التغطية المتعددة للاكتتاب في زيادة رأس المال بنحو 6.9 مرات الثقة الكبيرة التي يوليها المساهمون لبنك الخليج وخططه المستقبلية».وأوضح أن الزيادة تستهدف تعزيز قاعدة رأسمال البنك ونسب رأس المال الرقابي، فضلا عن زيادة قدرة البنك على متابعة فرص النمو بما يتماشى مع استراتيجيته المستقبلية، مشيرا إلى أن البنك يسعى إلى تحقيق النمو المستدام والقيمة المضافة لمختلف الأطراف من مساهمين وعملاء، وتوفير خدمات مصرفية متميزة تواكب وتلبي متطلبات وتطلعات مختلف شرائح العملاء.وفي ختام تصريحاته، عبر بودي عن شكره لمديري الإصدار كامكو انفست وبنك الخليج وكذلك الشركة الكويتية للمقاصة لجهودهم المميزة في إدارة الاكتتاب، مشيدا بدور كل الجهات الرقابية على تعاونها في انجاز الموافقات اللازمة لإتمام عملية زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وهي بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، وبورصة الكويت ووزارة التجارة والصناعة.يذكر أن نسبة كفاية رأس المال لبنك الخليج تبلغ 15.8% وتبلغ نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 13.6%، كما في 30 سبتمبر 2023، وكلاهما أعلى من المتطلبات الرقابية. كما يتمتع البنك بتصنيف في المرتبة «A» من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى.وحقق بنك الخليج 53.8 مليون دينار أرباحا صافية في الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بزيادة 18% مقابل الفترة ذاتها، من عام 2022، وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 6% إلى 140.1مليون دينار، وتحسن العائد على الأصول من 0.9% إلى 1.0%، وشهد العائد على حقوق المساهمين نموا من 9.0% إلى 10.0%.