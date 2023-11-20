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البترول الوطنية صيانة دورية ناجحة لوحدات إزالة الكبريت

11/20/2023 2:05:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية عن انتهاء الفرق المعنية في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله التابعتين للشركة من أعمال الصيانة الدورية لوحدات إزالة الكبريت من المتبقي الجوي قبل موعدها المقرر مما أدى إلى تحقيق وفر مالي كبير.
وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود والناطق الرسمي للشركة غانم العتيبي إن نجاح المصفاتين في إنجاز صيانة هذه الوحدات تم بطريقة احترافية مبتكرة ساهمت في توفير مبلغ إجمالي يقارب 38 مليون دولار.
وأشار إلى أن وحدات إزالة الكبريت تؤدي دورا مهما في التخلص من الكبريت وبعض الشوائب الأخرى من متبقي النفط الخام الثقيل، لافتا إلى أن هذه الخطوة تعد أساسية في تمكين الشركة من إنتاج منتجات نفطية عالية الجودة تتماشى مع المعايير والمقاييس البيئية العالمية.
وأكد العتيبي أن هذا الإنجاز يظهر مدى التزام الشركة بتحقيق أعلى مستويات التميز التشغيلي مع المحافظة على زيادة الربحية وتقنين المصروفات.
وأشار بهذا الصدد إلى أن مدة الصيانة الدورية لهذه الوحدات كانت تستغرق في المتوسط ما بين 45 و50 يوما وتتضمن فحص وصيانة وإصلاح المعدات في الوحدة مع استبدال موادها الكيميائية الحفازة، لافتا إلى أن فرق الصيانة نجحت في تقليص هذه المدة إلى 30 يوما في مصفاة ميناء الأحمدي و26 يوما في مصفاة ميناء عبدالله، وهي مدة قياسية لصيانة هذا النوع من الوحدات مع الالتزام بالتشغيل الآمن وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة المتبعة في الشركة.
ونسب العتيبي تحقيق هذا الإنجاز إلى احترافية وتميز خبرات العاملين في المصفاتين والعمل كفريق واحد بتعاون وتناغم، حيث تم إيجاد حلول مبتكرة لتحسين كفاءة العمل ومعالجة التحديات المحتملة بشكل استباقي وتسريع عمليات الصيانة مع المحافظة على أمن وسلامة المنشآت والأفراد.
وأثنى على جهود الدوائر المعنية في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله والدوائر المساندة الأخرى في توفير الدعم اللازم وبيئة العمل المناسبة التي مكنت الموظفين من تحقيق هذا الأداء الاستثنائي، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز لا يظهر الكفاءة الفنية لشركة البترول الوطنية الكويتية فحسب، بل يضع معيارا جديدا يعزز من مكانة الكويت في صناعة تكرير النفط.

MENAFN20112023000130011022ID1107459699

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