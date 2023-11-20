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الوطني يحصد 3 جوائز تميز بعلاقات المستثمرين للعام 2023

11/20/2023 2:05:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تأكيداً على ريادة البنك في تقديم ممارسات احترافية تتوافق مع أفضل معايير الشفافية والمهنية في مجال علاقات المستثمرين، توجت جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA) بنك الكويت الوطني بثلاث جوائز تميز لعام 2023، وذلك خلال حفلها السنوي الذي أقيم في البحرين برعاية بورصة البحرين وبالتعاون مع مصرف البحرين المركزي.
وقد حصد البنك جائزة الشركة الرائدة في علاقات المستثمرين في الكويت لعام 2023، كما توج بجائزة برنامج علاقات المستثمرين الأكثر تطورا في دول مجلس التعاون الخليجي، كما فاز البنك بجائزة أفضل مسؤول لعلاقات المستثمرين في الكويت وفاز بها رئيس مجموعة علاقات المستثمرين والاتصال في بنك الكويت الوطني أمير حنا.
وجاء البنك الوحيد كويتيا والثاني في الترتيب من بنوك الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي وصل إلى القائمة المختصرة لأفضل برامج لعلاقات المستثمرين ضمن الأسواق المالية الناشئة.
كما حل البنك المؤسسة الكويتية الوحيدة التي تم اختيارها في القائمة المختصرة للجائزة الكبرى لأفضل برنامج علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وضمن فئات أفضل رئيس تنفيذي وأفضل مدير مالي في برنامج علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واستندت جوائز جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA) لهذا العام إلى استطلاع آراء أكثر من 190 شركة تمثل مديري الصناديق ومحللين ومتخصصين، بالإضافة الى جهات منظمة، وممثلي بورصات.
وتم تكريم الفائزين لتميزهم في التواصل مع المستثمرين، ومدى التزامهم بالشفافية والتواصل الفعال وأفضل الممارسات الشاملة في مجال علاقات المستثمرين، حيث تعد هذه الجوائز بمنزلة شهادة على القيمة المضافة التي تلعبها هذه الممارسات في بناء ثقة قوية ودائمة بين الشركات ومستثمري أسواق المال.
وتبرهن هذه الجوائز على الالتزام الذي لا يتزعزع من بنك الكويت الوطني والتفاني في تقديم أفضل الممارسات في علاقات المستثمرين، وهي بمنزلة شهادة على جهود البنك وريادته في تقديم إفصاحات شفافة وذات قيمة لجميع أصحاب المصلحة، وهو ما تم الاعتراف به من قبل الشركاء في مجتمع الاستثمار بالإضافة إلى تأكيد على سعي البنك المستمر تجاه تحسين تواصله مع المساهمين والمحللين والمساهمة بقوة في بناء ثقة السوق في مجتمع المستثمرين.
وتعد جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA) هي منظمة مستقلة غير ربحية تشكل جزءا من جمعية علاقات المستثمرين (IRS)، وهي تعنى بتعزيز مهنة علاقات المستثمرين والمعايير الدولية في حوكمة الشركات وتعزيز سمعة وكفاءة وجاذبية أسواق رأس المال في الشرق الأوسط.
..وفي تقريره: تراجع التضخم قد يدفع «الفيدرالي» لخفض الفائدة في مايو
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، ان التضخم في الولايات المتحدة يواصل اتجاهه الهبوطي، إذ وصلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.2% على أساس سنوي مقابل القراءة السابقة البالغة 3.7%.
كما استقرت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري مقارنة بالنمو الذي سجله المؤشر الشهر الماضي بنسبة 0.4%، في حين انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 4% ليأتي أقل من التوقعات.
وتدعم البيانات إمكانية تخلي الاحتياطي الفيدرالي عن تطبيق المزيد من الارتفاعات فيما يتعلق بأسعار الفائدة، كما تشير إلى إمكانية ان تبدأ خطوة خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر مايو من العام المقبل وفقا لتسعير الأسواق.
وحتى في ظل ترقب الاحتياطي الفيدرالي للمزيد من المؤشرات الدالة على التقدم، فإن انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين من نحو 6.3% في يناير إلى 3.2% في أكتوبر يؤكد السير على الطريق الصحيح لتسجيل التضخم لأسرع معدل تراجع خلال عام واحد على مدى السنوات الأربعين الماضية.
وفي الوقت ذاته، شهد مؤشر أسعار المنتجين في أكتوبر أعلى معدل تراجع يتم تسجيله على مدار السنوات الثلاث الماضية، إذ انخفض بنسبة 0.5% على أساس شهري على خلفية تراجع أسعار النفط والغاز خلال الأسابيع الماضية.
واستقرت قراءة مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية، وجاءت أقل من النمو المتوقع بنسبة 0.3%. ووفقا لوزارة العمل، يعزى نحو 80% من الانخفاض الذي شهدته أسعار السلع إلى انخفاض أسعار الطاقة، حيث تشعر الأسواق بالقلق تجاه جانب الطلب في المعادلة أكثر من قلقها تجاه أي نقص محتمل في الإمدادات.
مبيعات التجزئة
انخفضــت مبيعـــات التجزئة الأميركية في أكتوبر للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، بعد المرونة التي شهدتها خلال الربع الثالث من العام والذي تميز بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الاستهلاكي. وانخفضــت مبيعات التجزئة بنسبة 0.1% على أساس شهري، فيما يعد أقل بكثير من قراءة الشهر الماضي البالغة 0.9%.
وارتفع الرقم الأساسي، الذي يستثني مبيعات الغاز والسيارات، بنسبة 0.1% على أساس شهري مقابل الزيادة السابقة بنسبة 0.8%. وتشير القراءات إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي في ظل تراجع ظروف سوق العمل والتضخم.
ومن المرجح أن توفر البيئة الحالية، التي تشير إلى تباطؤ النمو، بعض الارتياح للاحتياطي الفيدرالي تجاه سياسته النقدية وإمكانية نجاحها في كبح جماح التضخم، كما قد تشير إلى الوصول إلى نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.
طلبات إعانة البطالة
كشفت البيانات المتعلقة بسوق العمل في الولايات المتحدة عن المزيد من المؤشرات الدالة على التراجع، بعد أن ارتفعت طلبات الحصول على إعانة البطالة إلى 231 ألف طلب مقابل 218 طلبا في السابق، فيما يعد أعلى المستويات المسجلة منذ أغسطس. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت المطالبات المستمرة إلى أعلى مستوياتها في عامين، إذ بلغت 1.87 مليون طلب. وقد تسهم تلك التقارير في تعزيز فكرة أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.
تراجع معدلات التضخم الأوروبي
تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ أكثر من عامين، في ظل انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.9% على أساس سنوي مقابل 4.3% في السابق. كما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 4.2% مقابل قراءته السابقة البالغة 4.5%.
ويشكل انخفاض أسعار الطاقة أحد أبرز العوامل الجوهرية التي ساهمت في انخفاض قراءات التضخم، إلا أن المستهلكين في منطقة اليورو كانوا أيضا أقل مرونة من نظرائهم في الولايات المتحدة. ومن المرجح أن يرى البنك المركزي الأوروبي أن أسعار الفائدة الحالية كافية لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف.
وتراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 4.6% في أكتوبر مقابل 6.7% في السابق، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ عامين، في ظل التراجع الذي شهدته أسعار الطاقة مؤخرا. وفي ذات الوقت، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 5.7% مقابل 6.1% في سبتمبر.
وكان قطاع الإسكان والخدمات المنزلية وقطاع الأغذية والمشروبات من أبرز العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا الانخفاض. وتأتي هذه البيانات بعد قرار بنك إنجلترا بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 5.25%، مما يشير إلى أن المستويات الحالية كافية لخفض التضخم.
وصرح رئيس الوزراء ريشي سوناك بأن المملكة المتحدة «تجاوزت المنعطف» في معركتها ضد التضخم، حيث انخفض معدل مؤشر أسعار المستهلك السنوي بنحو النصف منذ يناير. وأدى إصدار تلك البيانات إلى رفع التوقعات المؤيدة لقيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع، في ظل تسارع وتيرة تراجع التضخم.
مخاوف الركود في «بريطانيا».. تتزايد
قال تقرير «الوطني» إن مبيعات التجزئة البريطانية تراجعت مرة أخرى، إذ بلغت -0.3% على أساس شهري مقابل قراءة شهر سبتمبر المنقحة بنسبة -1.1%. وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.3%.
بدأت مخاوف الركود في التزايد في ظل ارتفاع أسعار الفائدة مما أدى إلى تصاعد الضغوط على المستهلكين والأسر. وخلافا لنظرائهم في الولايات المتحدة، كان المستهلكون البريطانيون أقل مرونة حيث أكد انخفاض مبيعات التجزئة للشهر الثاني على التوالي أن المملكة المتحدة تنتظر شتاء صعبا.
نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أفضل من المتوقع
أشار تقرير بنك الكويت الوطني، إلى أن بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين ارتفعت بوتيرة أعلى من التوقعات في الربع الثالث من العام، إذ بلغت 4.6% و7.6% على التوالي. وتأتي هذه البيانات في أعقاب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين التي صدرت في وقت سابق من الشهر الجاري وكانت أضعف من المتوقع، مما دفع المحللين إلى إبداء ملاحظة حذرة، والتأكيد على أن قطاع العقارات ما يزال يمثل حلقة ضعيفة في الاقتصاد الصيني. وصرح شينغ تشاوبنغ، كبير الخبراء الاستراتيجيين الصينيين في بنك ANZ، أن البيانات الشهرية تشير إلى زيادة مخاطر الانكماش. وتشكل البيانات الأخيرة، بالإضافة إلى الزيادة غير المتوقعة في الواردات وانكماش الصادرات، مخاطر صعبة تواجه السلطات الصينية، حيث إن أي دعم نقدي قوي من شأنه أن يزيد من اتساع فروق أسعار الفائدة بين الصين والاقتصادات المتقدمة الأخرى.

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