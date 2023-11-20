أبو النجا: معدل الشمول المالى ارتفع إلى 68% - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
قال رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى إن معدل الشمول المالى فى مصر ارتفع إلى 68% فى يونيو الماضى.
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة الافتتتاحية للمؤتمر والمعرض الدولى للمدفوعات الرقمية والشمول المالى الرقمى العاشر PAFIX، والتى تستمر حتى 22 نوفمبر 2023، وذلك ضمن فعاليات معرض كايرو آى سى تى.
حضر الجلسة الافتتاحية، محمد معيط وزير المالية، وعدد من قيادات البنك المركزى والقطاع المصرفي، والجهات والمؤسسات المتخصصة فى مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، وعدد من الخبراء الدوليين والمحلين والمهتمين بالشمول المالى وتطورات نظم الدفع الرقمى.
وفى كلمته، أكد أبو النجا أن“البنك المركزى نجح فى قيادة منظومة الدفع الإلكترونى المصرية لتصبح الرائدة إفريقيًا، والأحدث تكنولوجيًا فى منطقة الشرق الأوسط، مما انعكس على ارتفاع معدل الشمول المالى بصورة كبيرة ليصل إلى نحو 68% فى يونيو 2023، وسيستمر البنك المركزى فى جهوده لتطوير البنية الأساسية للتكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، باعتبارها حجر الأساس لتنفيذ رؤية الدولة للتحول الرقمى نحو مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد”.
وعرض البنك المركزى خلال المؤتمر تجاربه فى مجالات المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، والشمول المالي، وأيضًا جهود القطاع المصرفى لتيسير حصول ذوى الإعاقة على كافة الخدمات والمنتجات المصرفية- وذلك فى ضوء توجيهات البنك المركزى – بما يساعد على تمكينهم ودمجهم فى المجتمع، وإتاحة الخدمات المصرفية لجميع المواطنين دون تمييز.
وأتاح البنك المركزى فرصة لأكثر من 20 شركة من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة ومقدمى خدمات الدفع الرقمية لتقديم نماذج أعمالها وعروضها داخل جناح البنك بمعرضPAFIX، وذلك فى إطار دعمه لرواد الأعمال وتحفيزهم، كما تضمن الجناح عرضًا للطفرة التى حققها تطبيق إنستا باى فى تنفيذ المعاملات المالية الرقمية، وأهم الخدمات التى يقدمها.
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