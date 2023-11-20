أبو النجا: معدل الشمول المالى ارتفع إلى 68% - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > قال رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى إن معدل الشمول المالى فى مصر ارتفع إلى 68% فى يونيو الماضى.

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة الافتتتاحية للمؤتمر والمعرض الدولى للمدفوعات الرقمية والشمول المالى الرقمى العاشر PAFIX، والتى تستمر حتى 22 نوفمبر 2023، وذلك ضمن فعاليات معرض كايرو آى سى تى.

حضر الجلسة الافتتاحية، محمد معيط وزير المالية، وعدد من قيادات البنك المركزى والقطاع المصرفي، والجهات والمؤسسات المتخصصة فى مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، وعدد من الخبراء الدوليين والمحلين والمهتمين بالشمول المالى وتطورات نظم الدفع الرقمى.

وفى كلمته، أكد أبو النجا أن“البنك المركزى نجح فى قيادة منظومة الدفع الإلكترونى المصرية لتصبح الرائدة إفريقيًا، والأحدث تكنولوجيًا فى منطقة الشرق الأوسط، مما انعكس على ارتفاع معدل الشمول المالى بصورة كبيرة ليصل إلى نحو 68% فى يونيو 2023، وسيستمر البنك المركزى فى جهوده لتطوير البنية الأساسية للتكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، باعتبارها حجر الأساس لتنفيذ رؤية الدولة للتحول الرقمى نحو مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد”.

وعرض البنك المركزى خلال المؤتمر تجاربه فى مجالات المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، والشمول المالي، وأيضًا جهود القطاع المصرفى لتيسير حصول ذوى الإعاقة على كافة الخدمات والمنتجات المصرفية- وذلك فى ضوء توجيهات البنك المركزى – بما يساعد على تمكينهم ودمجهم فى المجتمع، وإتاحة الخدمات المصرفية لجميع المواطنين دون تمييز.

وأتاح البنك المركزى فرصة لأكثر من 20 شركة من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة ومقدمى خدمات الدفع الرقمية لتقديم نماذج أعمالها وعروضها داخل جناح البنك بمعرضPAFIX، وذلك فى إطار دعمه لرواد الأعمال وتحفيزهم، كما تضمن الجناح عرضًا للطفرة التى حققها تطبيق إنستا باى فى تنفيذ المعاملات المالية الرقمية، وأهم الخدمات التى يقدمها.