التعمير والإسكان: الخدمات المصرفية والأصول العقارية وراء نمو الأرباح - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > قال حسن غانم الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن قطاع الخدمات المصرفية كان المساهم الأكبر فى تعظيم ربحية البنك خلال أول 9 أشهر من العام الحالى بجانب ارتفاع قيمة محفظة الأصول العقارية.

ونمت صافى أرباح البنك وشركاته التابعة والشقيقة إلى 4.7 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه خلال فترة المقارنة وبنسبة زيادة قدرها 137.6%، بحسب القوائم المالية المجمعة

أضاف أن البنك يتبنى استراتيجية توسعية طموحة تضع العملاء على رأس أولوياتها كأهم محاورها الرئيسية لتحقيق خطته الهادفة نحو التوسع والنمو، مما أثمر بدوره عن مواصلة تعزيز البنك للأصول الخاصة به.

وحول افتتاح فروع للبنك فى الدول العربية، قال غانم إن تلك الخطة مستهدفة ولكن ليس فى الوقت الحالى.

وارتفعت إجمالى أصول البنك 14% خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجارى، مُسجلة نحو 118 مليار جنيه مقارنة بنهاية العام الماضى.

وذكر غانم أن نمو المركز المالى للبنك مدعوم بارتفاع إن قيمة الودائع لتتجاوز 95.5 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر من 2023، نتيجة زيادة ودائع التجزئة بنسبة تصل إلى 65.7%.

وبحسب القوائم المالية للفترة المنتهية فى 30 سبتمبر، ارتفعت نسبة توظيف القروض فى الودائع نحو 45% مقارنة بحوالى 42.6% خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

كتبت مي خاطر وأمل سعداوى