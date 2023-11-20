حسن عبد الله: شركات التكنولوجيا المالية جذبت 800 مليون دولار العام الماضى - جريدة البورصة

قال محافظ البنك المركزى حسن عبد الله، إن استراتيجية البنك للتكنولوجيا المالية والابتكار تستهدف تحويل مصر لمركز إقليمى لصناعة التكنولوجيا المالية فى أفريقيا والشرق الأوسط.

أضاف، فى كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر والمعرض الدولى للمدفوعات الرقمية والشمول المالى الرقمى العاشر PAFIX، أن هذه الاستراتيجية أسهمت فى تضاعف عدد الشركات العاملة فى الصناعة 5 مرات من 32 شركة عام 2017 إلى 177 شركة عام 2022 جذبت ما يقارب 800 مليون دولار عام 2022.

وقال حسن عبد الله، إن ذلك بالتوازى مع تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لدعم وتحفيز التحول الرقمي، من خلال تخصيص فصل كامل يختص بتشريعات نظم وخدمات الدفع الإلكترونية والتكنولوجيا المالية بقانون البنك المركزى والقطاع المصرفى رقم 194 لسنة 2020.

وقال إن البنك أصدر قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، والتى تمهد لظهور جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية داخل السوق المصري، تقدمها البنوك لعملائها بشكل رقمى بالكامل دون الحاجة لوجود فروع، مما يعزز قدرة هذه البنوك على الوصول إلى المزيد من العملاء، كما عمل البنك المركزى على التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل.

وأشار فى كلمته، إلى إطلاق مبادرات تهدف إلى دعم تطبيقات التكنولوجيا المالية الناشئة فى جميع مراحلها المختلفة، بدءًا من الفكرة حتى الإطلاق، كما اهتم برعاية كوادر التكنولوجيا المالية الشابة حيث أطلق البنك مبادرة“فينيولوجى FinYology” والتى قامت بتدريب ما يقرب من 7 آلاف طالب جامعى بالتعاون مع 25 جامعة، بمشاركة 18 بنكًا، بالإضافة إلى مبادرة“فينتيكرس FINTEKRS” لدعم رواد التكنولوجيا المالية بالأقاليم، فضلا عن إطلاق المختبر التنظيمى لتطبيقات التكنولوجيا المالية كبيئة اختبارية تسمح لراود الأعمال بتجريب تطبيقاتهم المبتكرة.

أضاف حسن عبد الله، أن البنك المركزى أطلق منظومة ميزة ديجتال لمحافظ الهاتف المحمول عام 2017 ليصل عدد المحافظ إلى أكثر من 36 مليون محفظة وكذلك منظومة الدفع الوطنية للبطاقات“ميزة” فى ديسمبر عام 2018، والتى ساهمت فى زيادة أعداد بطاقات الدفع الالكترونية إلى أكثر من 62 مليون بطاقة بالسوق المصرى.

وجاء إطلاق المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية“IPN” وتطبيق إنستا باى فى مارس لعام 2022 لتصبح من أهم دعائم البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية والتى يستند إليها البنك المركزى المصرى فى التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، حيث بلغ عدد عملاء تطبيق إنستا باى أكثر من 6.2 مليون عميل، وأسفرت جهود البنك المركزى لتحفيز التوسع فى وسائل الدفع الإلكترونى عن زيادة كبيرة فى أعداد نقاط البيع الإلكترونية إلى أكثر من مليون و200 ألف نقطة بيع وأعداد ماكينات الصراف الآلى إلى أكثر من 23 ألف ماكينة.

كما أطلق البنك أيضًا القواعد المنظمة لخدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية فى فبراير لعام 2023 والذى بدوره سيسمح بتفعيل خدمات العديد من الشركات الدولية مثل (أبل باى – سامسونج باى -.. إلخ) شركات التكنولوجيا المالية والذى بدوره سيؤدى الى خلق فرص هائلة لتقديم حلول مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء.

وامتدت جهود البنك المركزى لتطوير البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية لتشمل العديد من المشروعات الواعدة التى يعمل عليها البنك حاليًا، وفى مقدمتها مشروع التعرف على هوية العملاء إلكترونيًا (EKYC) والتى ستمكن العملاء من فتح الحسابات والتصديق على المعاملات إلكترونيًا مما سيساهم بصورة كبيرة فى تحقيق الشمول المالى وتهيئة البنية التحتية المتطورة للشركات مقدمى خدمات الدفع الإلكترونية (PSP's) والتى ستساعدهم فى تقديم الخدمات المبتكرة المتطورة للعملاء.