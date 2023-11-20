حسن عبد الله: شركات التكنولوجيا المالية جذبت 800 مليون دولار العام الماضى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) > مصر لديها 36 مليون محفظة محمول و62 مليون بطاقة دفع
قال محافظ البنك المركزى حسن عبد الله، إن استراتيجية البنك للتكنولوجيا المالية والابتكار تستهدف تحويل مصر لمركز إقليمى لصناعة التكنولوجيا المالية فى أفريقيا والشرق الأوسط.
أضاف، فى كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر والمعرض الدولى للمدفوعات الرقمية والشمول المالى الرقمى العاشر PAFIX، أن هذه الاستراتيجية أسهمت فى تضاعف عدد الشركات العاملة فى الصناعة 5 مرات من 32 شركة عام 2017 إلى 177 شركة عام 2022 جذبت ما يقارب 800 مليون دولار عام 2022.
وقال حسن عبد الله، إن ذلك بالتوازى مع تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لدعم وتحفيز التحول الرقمي، من خلال تخصيص فصل كامل يختص بتشريعات نظم وخدمات الدفع الإلكترونية والتكنولوجيا المالية بقانون البنك المركزى والقطاع المصرفى رقم 194 لسنة 2020.
وقال إن البنك أصدر قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، والتى تمهد لظهور جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية داخل السوق المصري، تقدمها البنوك لعملائها بشكل رقمى بالكامل دون الحاجة لوجود فروع، مما يعزز قدرة هذه البنوك على الوصول إلى المزيد من العملاء، كما عمل البنك المركزى على التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل.
وأشار فى كلمته، إلى إطلاق مبادرات تهدف إلى دعم تطبيقات التكنولوجيا المالية الناشئة فى جميع مراحلها المختلفة، بدءًا من الفكرة حتى الإطلاق، كما اهتم برعاية كوادر التكنولوجيا المالية الشابة حيث أطلق البنك مبادرة“فينيولوجى FinYology” والتى قامت بتدريب ما يقرب من 7 آلاف طالب جامعى بالتعاون مع 25 جامعة، بمشاركة 18 بنكًا، بالإضافة إلى مبادرة“فينتيكرس FINTEKRS” لدعم رواد التكنولوجيا المالية بالأقاليم، فضلا عن إطلاق المختبر التنظيمى لتطبيقات التكنولوجيا المالية كبيئة اختبارية تسمح لراود الأعمال بتجريب تطبيقاتهم المبتكرة.
أضاف حسن عبد الله، أن البنك المركزى أطلق منظومة ميزة ديجتال لمحافظ الهاتف المحمول عام 2017 ليصل عدد المحافظ إلى أكثر من 36 مليون محفظة وكذلك منظومة الدفع الوطنية للبطاقات“ميزة” فى ديسمبر عام 2018، والتى ساهمت فى زيادة أعداد بطاقات الدفع الالكترونية إلى أكثر من 62 مليون بطاقة بالسوق المصرى.
وجاء إطلاق المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية“IPN” وتطبيق إنستا باى فى مارس لعام 2022 لتصبح من أهم دعائم البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية والتى يستند إليها البنك المركزى المصرى فى التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، حيث بلغ عدد عملاء تطبيق إنستا باى أكثر من 6.2 مليون عميل، وأسفرت جهود البنك المركزى لتحفيز التوسع فى وسائل الدفع الإلكترونى عن زيادة كبيرة فى أعداد نقاط البيع الإلكترونية إلى أكثر من مليون و200 ألف نقطة بيع وأعداد ماكينات الصراف الآلى إلى أكثر من 23 ألف ماكينة.
كما أطلق البنك أيضًا القواعد المنظمة لخدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية فى فبراير لعام 2023 والذى بدوره سيسمح بتفعيل خدمات العديد من الشركات الدولية مثل (أبل باى – سامسونج باى -.. إلخ) شركات التكنولوجيا المالية والذى بدوره سيؤدى الى خلق فرص هائلة لتقديم حلول مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء.
وامتدت جهود البنك المركزى لتطوير البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية لتشمل العديد من المشروعات الواعدة التى يعمل عليها البنك حاليًا، وفى مقدمتها مشروع التعرف على هوية العملاء إلكترونيًا (EKYC) والتى ستمكن العملاء من فتح الحسابات والتصديق على المعاملات إلكترونيًا مما سيساهم بصورة كبيرة فى تحقيق الشمول المالى وتهيئة البنية التحتية المتطورة للشركات مقدمى خدمات الدفع الإلكترونية (PSP's) والتى ستساعدهم فى تقديم الخدمات المبتكرة المتطورة للعملاء.
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