جندي: مستعدون لدعم المستثمر المصري المقيم بالخارج للاستثمار في بلده

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، الاستعداد لدعم كل مستثمر مصري مقيم بالخارج ولديه الرغبة في الاستثمار بوطنه مصر، مضيفة أن وزارة الهجرة تدعم كل المستثمرين والمصدرين والمصنعين ورجال الأعمال الجادين، وقد قامت ومازالت مستعدة للتنسيق مع الجهات المعنية للتغلب على ما قد يواجههم من عقبات.

وأعلنت وزيرة الهجرة، اعتزام ممثلي البنك العربي الوطني التواجد داخل القنصلية المصرية في جدة خلال أيام الانتخابات الرئاسية الثلاث، لتحويل أموال الجالية المصرية – بأي كمية – بدون أية مصاريف أو رسوم على الإطلاق إلى مصر.

وأعلن ممثل بنك مصر بالسعودية، خلال لقاء وزيرة الهجرة بعدد من أبناء الجالية المصرية في مدينة جدة، أن البنك يقوم أيضا بتحويل الأموال إلى مصر بدون أي رسوم أو مصاريف إدارية.

وقالت وزيرة الهجرة، إن العالم كله يعاني الآن من مزيج من التحديات، ما بين حروب وصراعات وكوارث طبيعية؛ ما أدى إلى أزمات اقتصادية طاحنة، وبالرغم من كل ما تواجهه مصر في محيطها، فما زالت لاعبا دوليا مهما وقائدا حكيما، وتعمل بكل جدية، وتحقق معدلات تنمية وتنجز مشروعات كبرى وتطور من نفسها سعياً للوصول إلى المكانة التي تستحقها.

وخلال اللقاء، استعرضت جندي أبرز المحفزات التي عملت عليها الوزارة، منذ توليها في أغسطس 2022، فيما يتعلق بتخفيضات الطيران، والمزايا الاستثمارية بما في ذلك شركة للاستثمار، وتوفير وحدات وأراض سكنية، وشهادات ادخار بنكية، ووثيقة معاش بالدولار“معاش بكره بالدولار”، وتأمين صحي ومبادرة للتسوية التجنيدية ظلت لشهرين كاملين، بجانب طلبات لإعادة فتحها مرة أخرى، وأيضا إعادة إطلاق مبادرة“استيراد السيارات للمصريين بالخارج” للمرة الثانية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها، والتي كانت مطلبا ملحا لهم، وكذلك الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي للاتفاق على إنشاء صندوق طوارئ للمصريين بالخارج لدعمهم في حالات الطوارئ.

وأشارت إلى تأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج والتي كانت مطلبا ملحا أيضا للمصريين بالخارج، حيث ستعمل في عدة مجالات من بينها قطاع السياحة والإلكترونيات والتجارة والعقارات والزراعة، والطاقة والتصنيع، لافتة إلى أنه سيتم طرح أسهم الشركة لصغار المستثمرين، بعد أن تم تسجيل الشركة في الهيئة العامة للاستثمار بالفعل، فضلا عن العمل على إنشاء صندوق للطوارئ بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وقالت جندي، إن الحكومة أعلنت إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين لمنحهم تيسيرات مختلفة من شأنها جذب أعلى معدلات استثمار، علاوة على وضع وثيقة سياسة ملكية الدولة لتتخارج من الكثير من المشروعات الناجحة والتي تتمتع بشعبية داخل مصر، لزيادة دور القطاع الخاص وإعطائه المساحة لقيادة المشروعات في السوق المصري، فضلا عن طرح عدد من الشركات ضمن برنامج الطروحات.

وأبرزت القرارات المهمة للمجلس الأعلى للاستثمار، وما طرحه من ميزات غير مسبوقة للمستثمرين، قائلة:”إن الفرصة كبيرة وهناك الكثير من التيسيرات الضخمة في هذا الشأن، بجانب طرح خارطة للاستثمار الصناعي أمام المستثمرين، وإعفاء المستثمرين من معظم الضرائب خصوصا المنفذين لمشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم والتي منحتهم إعفاء كاملًا من الضرائب”.