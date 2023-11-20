جندي: مستعدون لدعم المستثمر المصري المقيم بالخارج للاستثمار في بلده

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، الاستعداد لدعم كل مستثمر مصري مقيم بالخارج ولديه الرغبة في الاستثمار بوطنه مصر، مضيفة أن وزارة الهجرة تدعم كل المستثمرين والمصدرين والمصنعين ورجال الأعمال الجادين، وقد قامت ومازالت مستعدة للتنسيق مع الجهات المعنية للتغلب على ما قد يواجههم من عقبات.
وأعلنت وزيرة الهجرة، اعتزام ممثلي البنك العربي الوطني التواجد داخل القنصلية المصرية في جدة خلال أيام الانتخابات الرئاسية الثلاث، لتحويل أموال الجالية المصرية – بأي كمية – بدون أية مصاريف أو رسوم على الإطلاق إلى مصر.
وأعلن ممثل بنك مصر بالسعودية، خلال لقاء وزيرة الهجرة بعدد من أبناء الجالية المصرية في مدينة جدة، أن البنك يقوم أيضا بتحويل الأموال إلى مصر بدون أي رسوم أو مصاريف إدارية.
وقالت وزيرة الهجرة، إن العالم كله يعاني الآن من مزيج من التحديات، ما بين حروب وصراعات وكوارث طبيعية؛ ما أدى إلى أزمات اقتصادية طاحنة، وبالرغم من كل ما تواجهه مصر في محيطها، فما زالت لاعبا دوليا مهما وقائدا حكيما، وتعمل بكل جدية، وتحقق معدلات تنمية وتنجز مشروعات كبرى وتطور من نفسها سعياً للوصول إلى المكانة التي تستحقها.
وخلال اللقاء، استعرضت جندي أبرز المحفزات التي عملت عليها الوزارة، منذ توليها في أغسطس 2022، فيما يتعلق بتخفيضات الطيران، والمزايا الاستثمارية بما في ذلك شركة للاستثمار، وتوفير وحدات وأراض سكنية، وشهادات ادخار بنكية، ووثيقة معاش بالدولار“معاش بكره بالدولار”، وتأمين صحي ومبادرة للتسوية التجنيدية ظلت لشهرين كاملين، بجانب طلبات لإعادة فتحها مرة أخرى، وأيضا إعادة إطلاق مبادرة“استيراد السيارات للمصريين بالخارج” للمرة الثانية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها، والتي كانت مطلبا ملحا لهم، وكذلك الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي للاتفاق على إنشاء صندوق طوارئ للمصريين بالخارج لدعمهم في حالات الطوارئ.
وأشارت إلى تأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج والتي كانت مطلبا ملحا أيضا للمصريين بالخارج، حيث ستعمل في عدة مجالات من بينها قطاع السياحة والإلكترونيات والتجارة والعقارات والزراعة، والطاقة والتصنيع، لافتة إلى أنه سيتم طرح أسهم الشركة لصغار المستثمرين، بعد أن تم تسجيل الشركة في الهيئة العامة للاستثمار بالفعل، فضلا عن العمل على إنشاء صندوق للطوارئ بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وقالت جندي، إن الحكومة أعلنت إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين لمنحهم تيسيرات مختلفة من شأنها جذب أعلى معدلات استثمار، علاوة على وضع وثيقة سياسة ملكية الدولة لتتخارج من الكثير من المشروعات الناجحة والتي تتمتع بشعبية داخل مصر، لزيادة دور القطاع الخاص وإعطائه المساحة لقيادة المشروعات في السوق المصري، فضلا عن طرح عدد من الشركات ضمن برنامج الطروحات.
وأبرزت القرارات المهمة للمجلس الأعلى للاستثمار، وما طرحه من ميزات غير مسبوقة للمستثمرين، قائلة:”إن الفرصة كبيرة وهناك الكثير من التيسيرات الضخمة في هذا الشأن، بجانب طرح خارطة للاستثمار الصناعي أمام المستثمرين، وإعفاء المستثمرين من معظم الضرائب خصوصا المنفذين لمشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم والتي منحتهم إعفاء كاملًا من الضرائب”.
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