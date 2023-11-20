وزير الرياضة: نشجع الشركات لتوسيع استثماراتها في المجال الرياضي

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن الوزارة تعمل في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية لتشجيع مختلف الشركات العاملة بالمجال الرياضي على التوسع بمجالات الاستثمار الرياضي من خلال الاكتتاب في البورصة المصرية.

جاء ذلك على هامش افتتاح الوزير ورئيس البورصة أحمد الشيخ، جلسة التداول اليوم، بمشاركة المهندس سامح المنجوري الرئيس التنفيذي لشركة“فتنس برايم للأندية الصحية” (FTNS)، وذلك ضمن فعالية (قرع الجرس) التي أقامتها البورصة احتفالًا ببدء التداول على أسهم الشركة بعد قيدها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وهنأ الوزير قيادات شركة“فتنس برايم” بإتمام عملية القيد وبدء التداول وشجعهم على الاستفادة من مزايا التواجد داخل سوق الأوراق المالية، مؤكدًا أهمية الاستثمار الرياضي المبني على خطط علمية سليمة، مضيفًا:“الاستثمار الرياضي لم يعد ترفًا ولدينا خطط واضحة وطموحة للتحديث الشامل لكثير من المنشآت التابعة للوزارة والتطوير المستمر للخدمات المقدمة كمًا وكيفًا”.

من جانيه، قال رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ، إن إدارة البورصة تعتزم النهوض بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل على تشجيع الشركات ذات فرص النمو الواعدة والملاءة المالية الجيدة على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل البورصة.

وأضاف أن التواجد داخل هذا السوق مرتبط بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للتوسع والنمو وزيادة حجم الأعمال، منوهًا بأن إدارة البورصة تعمل على جذب العديد من الشركات من قطاعات متنوعة للقيد في البورصة المصرية؛ إثراءً للتنوع القطاعي للشركات المقيدة داخل السوق، بما يؤدي إلى تغطية أكبر عدد ممكن من القطاعات الفاعلة في الاقتصاد الوطني تدعيمًا وتنميةً لجانب العرض في سوق الأوراق المالية.

وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة“فتنس برايم” سامح المنجوري، إن القيد يمثل خطوة هامة بخطة الشركة واستراتيجيتها الطموحة للنمو.





وأضاف أن القيد يتيح للشركة العديد من الفرص للوصول إلى الأسواق المالية لتدبير التمويلات اللازمة للتوسع وزيادة حجم الأعمال، منوهًا بأن الشركة تهدف إلى الانتقال من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي خلال الفترة القادمة.

يذكر أن شركة“فتنس برايم للأندية الصحية” (FTNS) تعمل بمجال إقامة وتشغيل الأندية الصحية بأنواعها (جيم، وساونا، وجاكوزي ... إلخ)، ويبلغ رأس مال الشركة المصدر 66 مليونًا و250 ألف جنيه مقسم على 132 ألفًا و500 ألف سهم بقيمة إسمية للسهم تبلغ 0.5 جنيه، وطرحت الشركة 20% من إجمالي أسهمها بسعر طرح 1.2 جنيه للسهم بحيث بلغت قيمة الطرح 31 مليونًا و800 ألف جنيه.

أ ش أ