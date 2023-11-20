الوكيل يطالب بتعاون مصرى سعودى يسمح بحرية انتقال البضائع والخدمات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة العمل بأسرع ما يمكن لإزالة كافة العوائق التى تحول دون تحقيق التكامل العربى.
أشار الوكيل، خلال كلمته بمجلس الأعمال المصرى السعودى اليوم الاثنين، إلى أن الحكومات المتعاقبة قامت بجهد واضح من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، بثورة تشريعية وإجرائية ناجزة.
أضاف، أنه رغم ضخامة الاستثمارات من الجانبين المصرى والسعودى والتى تقدر بالمليارات، إلا أن ذلك لا يحقق الطموحات المشروعة للشعبين، ولا يرقى إلى درجة تكفل انتهاز الفرص المتاحة للتنمية بما يحقق الغرض ويلبى الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لشبابنا.
شدد على أهمية السماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الأعمال بحرية ويسر وتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فوراً فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية.
كما طالب الوكيل بضرورة استغلال القطاع الخاص ما تطرحه الدولتين، مؤكدا أن مصر تطرح فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، بالإضافة للاستثمار الصناعى والسياحى والعقارى، والفرص المستحدثة فى إطار سياسة ملكية الدولة الجديدة.
أكد الوكيل أهمية التعاون لخلق تحالفات، تبنى وتصنع وتنشر النماء والتنمية، من أجل مستقبل أفضل للشعبين.
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