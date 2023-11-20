تحديات السوق الأمريكى تجبر مصدرى الملابس المصريين على البحث عن بدائل





تسعى شركات الملابس الجاهزة المصرية لزيادة صادراتها إلى السوق الأوروبي بعد تزايد التحديات التى تواجهها فى السوق الأمريكي.

وقالت مارى لويس رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة إن صادرات الشركات المحلية للولايات المتحدة الأمريكية تراجعت بنحو 25% منذ بداية العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

أضافت أن هناك ما بين 80 و100 شركة تصدر للسوق الأمريكي، وتواجه تحديات متمثلة فى التضخم الذى بدل تفضيلات المستهلكين.

وتراجعت صادرات الملابس الجاهزة المصرية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى بنسبة 7% لتصل إلى 1.750 مليار دولار حيث استحوذت أمريكا على الجانب الأكبر من صادرات القطاع بنسبة 44.3% بصادرات 776 مليون دولار، وفقاً للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة.

أشارت إلى أن دول الاتحاد الأوروبى تعد منفذ للشركات؛ نظراً لتوافق الأذواق، موضحة سعى المجلس خلال الفترة المقبلة لإقامة معرض بإسبانيا.

أشارت إلى أن السوق الروسى يعد من الأسواق الواعدة لكن هناك صعوبة بتحصيل الأموال تضع عائقاً أمام الشركات؛ لذلك يتم عمل لقاءات بين الدولتين للتعرف على آليات سداد قيمة البضائع.

قالت روبا مزروع، رئيس مجلس إدارة شركة ويلى تكس للملابس الجاهزة، إن التحديات التى يشهدها السوق الأمريكى الحالية أدت إلى صعوبة المنافسة؛ نظراً لأن المستويات السعرية المطلوبة متدنية.

أضافت أن الشركة تستهدف فتح أسواق جديدة فى الدول الأوروبية مثل إنجلترا وألمانيا؛ بعد خسارة الشركة بعض عملائها.

أردفت أن حجم الطاقة الإنتاجية تقدر بنحو 100 ألف قطعه شهرياً يتم تصدير 80% منها للسوق الأمريكى و20% لدول الاتحاد الأوروبى.

أكدت أن الشركة تعتمد على 50% خامات مستوردة متمثلة فى استيراد الغزول المتوسطة والقصيرة من الهند وباكستان؛ نظراً لعدم توافرها محلياً بما يساهم فى زيادة تكلفة المنتج النهائى مدعوماً بأزمة التدبير.

أشارت إلى أن أزمة الاستيراد دفعت الشركة للاعتماد على بدائل محلية متمثلة فى الاكسسوارات مثل الأحبال والسوست والأزرار بدلاً من استيرادها من الصين، مؤكدة أن المنتجات المحلية باتت بجودة مرتفعة مقارنة بالمستورد.

قال محمد صديق نوفل، عضو منتدب ومدير عام شركة فيرتيكال إيجينز للملابس الجاهزة، إن الشركة منذ نشأتها عام 2000 تعتمد على التصدير للسوق الأمريكى لكن مع التحديات الجديدة وجهت 100% من صادراتها للسوق التركى فيما تطلع نحو دخول السوق الأوروبى.

أوضح أن زيادة تكاليف الصناعة من رواتب ومستلزمات محلية أدى إلى ارتفاع سعر المنتجات النهائية بنسبة 100% مقارنة بالعام الماضى.

أشار إلى أن قطاع النسيج من الصناعات ذات العمالة الكثيف لذلك فزيادة الحد الأدنى للأجور تشكل عبئاً على الشركة خاصة بعد تخارجها من السوق الأمريكى.

أدرف أن التصدير تحت إطار اتفاقية الكويز يجبر الشركات على استيراد 10.5% مكون إسرائيل، وأن لجوء بعض الشركات لشراء فواتير من شركات كبرى محلية بات أزمة نظراً لعدم قبول الشركات الأمريكية تلك الفواتير التى يتم شراؤها من الشركات المحلية لكن بنسبة 10% من إجمالى النسبة المطلوبة.

قالت مارى ميشال ، مدير التسويق لشركة فيلوستى أبارلز للملابس الجاهزة، إن الشركة تعتمد على تصدير 60% من إنتاجها لدول الاتحاد الأوروبى حالياً؛ نتيجة لصعوبة التصدير للولايات المتحدة الأمريكية.

أشارت إلى أن التوافق مع معايير التصدير لدولة داخل الاتحاد تمكن الشركة من التوسع داخل بقية دول الاتحاد الأوروبي؛ بما يشجع الشركات لدخول السوق.

أضافت أن أزمة الاستيراد تمثل عقبة أمام الشركة نظراً لتكبدها غرامات تأخير تصل إلى 15% من قيمة البضائع.

أوضحت أن البدائل المحلية من الأقمشة لا تتوافق مع المواصفات العالمية التى باتت تتجه نحو الاعتماد على خامات يدخل بها نسبة مواد عضوية أو معاد تدويرها لتتماشى مع مبادئ الاستدامة.