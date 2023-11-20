الحكومة تمد قرار منح حوافز للمشروعات المخصص لها أراض ووحدات صناعية

MENAFN - Al-Borsa News) قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، استمرار العمل بالقرار رقم 133/2020 والخاص بمنح حوافز وتيسيرات للمشروعات المخصص لها أراض ووحدات صناعية.

وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيسة الهيئة، أنه تقرر مد فترة تقدم المستثمرين للحصول على التيسيرات الواردة بالمادة الثانية من القرار وفقًا للقواعد المنظمة بدءًا من تاريخ انتهاء المد السابق وحتى تاريخ 24 يناير 2024، حيث اشتمل قرار التيسيرات والذي صدر فبراير الماضي على منح مهلة مجانية 6 أشهر لإثبات الجدية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني للتنفيذ وكذلك الوحدات الصناعية.

وأضافت أن القرار اشتمل على إعفاء تلك المشروعات من 50% من الغرامات المقررة -إن وجدت- مع إمكانية تقسيط المتبقي حتى 3 سنوات، أو خصم 75%؜ من الغرامات عند الدفع الفوري شريطة الالتزام بإنهاء المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال المهلة المجانية للمشروعات خارج نطاق البرنامج الزمني.

ويمكن الحصول على تلك الحوافز والتيسيرات شريطة استمرار سريان تخصيص الأرض أو الوحدة وعدم صدور قرار بسحبها.

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