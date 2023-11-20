الحكومة تمد قرار منح حوافز للمشروعات المخصص لها أراض ووحدات صناعية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، استمرار العمل بالقرار رقم 133/2020 والخاص بمنح حوافز وتيسيرات للمشروعات المخصص لها أراض ووحدات صناعية.
وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيسة الهيئة، أنه تقرر مد فترة تقدم المستثمرين للحصول على التيسيرات الواردة بالمادة الثانية من القرار وفقًا للقواعد المنظمة بدءًا من تاريخ انتهاء المد السابق وحتى تاريخ 24 يناير 2024، حيث اشتمل قرار التيسيرات والذي صدر فبراير الماضي على منح مهلة مجانية 6 أشهر لإثبات الجدية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني للتنفيذ وكذلك الوحدات الصناعية.
وأضافت أن القرار اشتمل على إعفاء تلك المشروعات من 50% من الغرامات المقررة -إن وجدت- مع إمكانية تقسيط المتبقي حتى 3 سنوات، أو خصم 75% من الغرامات عند الدفع الفوري شريطة الالتزام بإنهاء المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال المهلة المجانية للمشروعات خارج نطاق البرنامج الزمني.
ويمكن الحصول على تلك الحوافز والتيسيرات شريطة استمرار سريان تخصيص الأرض أو الوحدة وعدم صدور قرار بسحبها.
أ ش أ
MENAFN20112023000202011048ID1107459680
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