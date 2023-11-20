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إندرايف تخطط لاستثمار 100 مليون دولار فى الشركات الناشئة

11/20/2023 2:04:42 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة إندرايف، عن إطلاق قطاع جديد لدعم المشاريع الجديدة وعمليات الاندماج والاستحواذ، مع تعيين خبير الاستثمار أندريس سيمت نائبا لرئيس القطاع، بهدف استثمار 100 مليون دولار فى الشركات الناشئة.

ولعب أندريس أدوارًا رئيسية فى عدد من المؤسسات الناشئة والشركات، حيث قاد عمليات تحويل الأعمال والاستحواذ والاندماج فى الشركات الكبرى بما فى ذلك Morgan Stanley وAviva، كما ساهم أيضًا فى بناء مشاريع كشريك فى Stryber، ومنشئ لمشاريع الشركات المستقلة فى أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتركز استثمارات قطاع المشاريع الجديدة لدى إندرايف على المشاريع ذات النمو السريع والتى تحدث التأثير المجتمعى الإيجابى، مع دعم الشركات الناشئة فى المجتمعات المحلية لكى تصبح لديها إمكانات للتوسع العالمى، ودعم الشركات فى مرحلة ما بعد التمويل الأولى، والتى لديها منتجات ملائمة للسوق.

بالإضافة إلى دعم الشركات التى تعتمد فى الأساس على مواردها الخاصة، وايضاً المشاريع الخاصة بمجال اقتصاديات الصحة والمشاريع التى تمتلك تدفق نقدى.

وقال مارك لوجران، رئيس المجموعة لـ”إندرايف”:“تتمثل المهمة الأساسية لوحدة المشاريع الجديدة فى العثور على الشركات الناشئة المهملة وذات النمو المرتفع والتى قد تعمل خارج مناطق مراكز الابتكار التقليدية، ودعم تطورها لزيادة تأثيرها الإيجابى”.

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