إندرايف تخطط لاستثمار 100 مليون دولار فى الشركات الناشئة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة إندرايف، عن إطلاق قطاع جديد لدعم المشاريع الجديدة وعمليات الاندماج والاستحواذ، مع تعيين خبير الاستثمار أندريس سيمت نائبا لرئيس القطاع، بهدف استثمار 100 مليون دولار فى الشركات الناشئة.
ولعب أندريس أدوارًا رئيسية فى عدد من المؤسسات الناشئة والشركات، حيث قاد عمليات تحويل الأعمال والاستحواذ والاندماج فى الشركات الكبرى بما فى ذلك Morgan Stanley وAviva، كما ساهم أيضًا فى بناء مشاريع كشريك فى Stryber، ومنشئ لمشاريع الشركات المستقلة فى أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وتركز استثمارات قطاع المشاريع الجديدة لدى إندرايف على المشاريع ذات النمو السريع والتى تحدث التأثير المجتمعى الإيجابى، مع دعم الشركات الناشئة فى المجتمعات المحلية لكى تصبح لديها إمكانات للتوسع العالمى، ودعم الشركات فى مرحلة ما بعد التمويل الأولى، والتى لديها منتجات ملائمة للسوق.
بالإضافة إلى دعم الشركات التى تعتمد فى الأساس على مواردها الخاصة، وايضاً المشاريع الخاصة بمجال اقتصاديات الصحة والمشاريع التى تمتلك تدفق نقدى.
وقال مارك لوجران، رئيس المجموعة لـ”إندرايف”:“تتمثل المهمة الأساسية لوحدة المشاريع الجديدة فى العثور على الشركات الناشئة المهملة وذات النمو المرتفع والتى قد تعمل خارج مناطق مراكز الابتكار التقليدية، ودعم تطورها لزيادة تأثيرها الإيجابى”.
MENAFN20112023000202011048ID1107459677
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.