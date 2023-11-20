مصر تتصدر قائمة أفضل شركات تكنولوجيا التعليم لعام 2023 بأكثر من 11 شركة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال المهندس ماجد حربى؛ مدير عام شركة“إد فنشرز EdVentures”، إن مصر تصدرت قائمة أفضل شركات تكنولوجيا التعليم لعام 2023 بأكثر من 11 شركة من بين خمسين شركة هى الافضل فى منطقة الشرق الأوسط فى مجال تكنولوجيا التعليم.
أكد أن هناك عناصر أساسية ومحددات ثابتة يجب أخذها فى الاعتبار عند إنشاء أى شركة ناشئة قائمة على الابتكار، وهى أن تبحث عن مشكلات حقيقية تواجه الأفراد أو المجتمع، لتقدم هذه الشركة من خلال منتجاتها التقنية حلولًا لهذه المشكلات، سواء كانت اجتماعية أو على صعيد الأعمال، وتبدأ هذه المرحلة بإعداد كوادر مؤهلة من المرحلة التعليمية بتطويع الأدوات التكنولوجية لحل هذه المشكلات.
جاء ذلك خلال جلسة داخل ساحة الابتكار التى ناقشت أثر التقنيات والتحول الرقمى على التعليم، فى المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا CairoICTكايرو آى سى تى 2023.
وقال عمر بربرى مؤسس شركة“أو بى ام OBM” للتعليم، إن التعليم المتطور يوفر على الدولة عملية توافر الكوادر المؤهلة التى تمتلك الأفكار الإبداعية، ومن ثم تحويلها إلى منتجات وخدمات ملموسة تعود على الدولة بعوائد اقتصادية جيدة، مشيرًا إلى وجود توجه مميز وداعم فى الإدارات المختلفة سواء بالوزارات والجهات المعنية، لدعم المبتكرين ورواد الأعمال، بما يتماشى مع الاستراتيجية التى وضعتها الدولة للتحول الرقمى، الأمر الذى يعود بالإيجاب على الصناعات والقطاعات المختلفة.
وذكرت رانيا أيمن مؤسس شركة“إنتربرينيللى entreprenelle” أن السيدات أصبحت عنصرا أساسيًا وفعالًا فى نجاح كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، خاصة مع تغير الفكر والثقافات والتى اختلفت كثيرًا عن ذى قبل، مشيرة إلى قصور وتهميش كان سائدًا فى وقت من الأوقات.
وأضافت أن هناك نماذج ناجحة ورائدات أعمال مصريات استطعن خلال السنوات القليلة الماضية حفر أسمائهن ضمن أفضل رواد الأعمال على المستوى الدولى، والتى كانت تحتاج فى المقام الأول إلى التشجيع وكانت تنتظر الفرصة المناسبة لاستعراض مهاراتها.
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