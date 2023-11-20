مصر تتصدر قائمة أفضل شركات تكنولوجيا التعليم لعام 2023 بأكثر من 11 شركة

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس ماجد حربى؛ مدير عام شركة“إد فنشرز EdVentures”، إن مصر تصدرت قائمة أفضل شركات تكنولوجيا التعليم لعام 2023 بأكثر من 11 شركة من بين خمسين شركة هى الافضل فى منطقة الشرق الأوسط فى مجال تكنولوجيا التعليم.

أكد أن هناك عناصر أساسية ومحددات ثابتة يجب أخذها فى الاعتبار عند إنشاء أى شركة ناشئة قائمة على الابتكار، وهى أن تبحث عن مشكلات حقيقية تواجه الأفراد أو المجتمع، لتقدم هذه الشركة من خلال منتجاتها التقنية حلولًا لهذه المشكلات، سواء كانت اجتماعية أو على صعيد الأعمال، وتبدأ هذه المرحلة بإعداد كوادر مؤهلة من المرحلة التعليمية بتطويع الأدوات التكنولوجية لحل هذه المشكلات.

جاء ذلك خلال جلسة داخل ساحة الابتكار التى ناقشت أثر التقنيات والتحول الرقمى على التعليم، فى المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا CairoICTكايرو آى سى تى 2023.

وقال عمر بربرى مؤسس شركة“أو بى ام OBM” للتعليم، إن التعليم المتطور يوفر على الدولة عملية توافر الكوادر المؤهلة التى تمتلك الأفكار الإبداعية، ومن ثم تحويلها إلى منتجات وخدمات ملموسة تعود على الدولة بعوائد اقتصادية جيدة، مشيرًا إلى وجود توجه مميز وداعم فى الإدارات المختلفة سواء بالوزارات والجهات المعنية، لدعم المبتكرين ورواد الأعمال، بما يتماشى مع الاستراتيجية التى وضعتها الدولة للتحول الرقمى، الأمر الذى يعود بالإيجاب على الصناعات والقطاعات المختلفة.

وذكرت رانيا أيمن مؤسس شركة“إنتربرينيللى entreprenelle” أن السيدات أصبحت عنصرا أساسيًا وفعالًا فى نجاح كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، خاصة مع تغير الفكر والثقافات والتى اختلفت كثيرًا عن ذى قبل، مشيرة إلى قصور وتهميش كان سائدًا فى وقت من الأوقات.

وأضافت أن هناك نماذج ناجحة ورائدات أعمال مصريات استطعن خلال السنوات القليلة الماضية حفر أسمائهن ضمن أفضل رواد الأعمال على المستوى الدولى، والتى كانت تحتاج فى المقام الأول إلى التشجيع وكانت تنتظر الفرصة المناسبة لاستعراض مهاراتها.