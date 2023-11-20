Y-Tech للحلول الأمنية تفاوض شركة محلية لإنتاج أنظمة صوتية

MENAFN - Al-Borsa News) تتفاوض شركة Y-Tech للحلول الأمنية مع أحد المصنعين المحليين لإنتاج أنظمة صوتية sound systems فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

وقال أسامة شوبك، الرئيس التنفيذى لشركة Y-tech، إن إنتاج أنظمة صوتية محليا سيسهم فى خفض تكلفة بيعها للمستهلكين بنسبة تتراوح من 30% إلى 40%.

وأضاف شوبك، فى تصريحات لـ”البورصة، أن شركته تعمل فى مجال أنظمة إنذار الحرائق وكاميرات المراقبة والتحكم فى منظومة تسجيل الدخول.

وأشار إلى أن السوق المصرية تشهد حاليا طفرة كبيرة فى معدل الإقبال على هذه الحلول تزامنا مع المشروعات القومية الكبرى.

وقال إن شركة Y-tech لديها فرع فى الإمارات منذ عامين، وتعمل حاليا على إنهاء إجراءات تأسيس مكتب لها فى ليبيا.

وأضاف أن الشركة لديها 4 فروع فى مصر وتخطط لافتتاح 3 آخرين بمناطق القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والإسكندرية خلال العام المقبل.

وأوضح أن الشركة قامت بتوريد حلول أمنية إلى عدة جهات مثل هيئة الأبنية التعليمية، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومستشفى أسيوط للجراحات الدقيقة.

وقال إن شركة Y-tech سجلت حجم أعمال خلال العام الماضى بقيمة 45 مليون جنيه، وتستهدف زيادتها بنسبة 30% بنهاية 2023