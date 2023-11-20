مدبولي: نتطلع لتوسع نشاط سلسلة أكور العالمية الفندقية بمصر

MENAFN - Al-Borsa News) أعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لتوسع سلسلة“أكور” الرائدة عالمياً في مجال الضيافة، في نشاطها الفندقي بمصر في ظل السمعة العالمية المميزة لها، واستعداده للتدخل في أي وقت لتذليل أية عقبات قد تواجه السلسلة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، سيباستيان بازين، رئيس مجموعة أكور الرائدة عالمياً في مجال الضيافة، وذلك بحضور جوراف بوشان، الرئيس التنفيذي لأكور لايف ستايل، والمستثمرين السياحيين ناصر عبد اللطيف، و نادر علي.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بزيارة رئيس المجموعة إلى مصر.

من جانبه، أكد رئيس مجموعة أكور العالمية أن مصر تمثل نموذجاً فريداً في مجال السياحة وتمتلك مقومات مميزة لجذب الحركة السياحية حيث تُبهر حضارتها العالم، لافتاً إلى حرصه على زيارة مصر بشكل دوري.

وأشار سيباستيان بازين، إلى مواصلة سلسلة أكور تواجدها بالدول التي تعمل بها، والتي تصل إلى 110 دول، بما يجعلها من أكبر سلاسل الفنادق في العالم، حيث تمتلك ما يزيد على 5 آلاف فندق، وتتواجد فنادق السلسلة في مصر منذ ما يزيد على 40 عاماً.

وأكد رئيس المجموعة أهمية تغيير مفهوم تصميمات الفنادق بما يُعزز متطلبات السياحة الداخلية من المحليين بالإضافة إلى الزائرين من بلدان أجنبية، حيث إن الكثير من الفنادق يأتي 80% من دخلها من قبل المجتمع المحلي، لضمان استمرار الدخل والعائد.

وأكد بازين على استمرار تواجد السلسلة في السوق المصرية، وأنه سيعمل على التوسع، حيث إن مصر تتمتع بإمكانات هائلة لجذب المزيد من السياح والمسافرين.

كما أعرب عن سعادته بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعكس وجود رؤية واضحة ومتميزة للدولة المصرية.

وخلال الاجتماع، قال المستثمر السياحي، ناصر عبد اللطيف:“نسعى لتوسيع نطاق أعمالنا مع مجموعة أكور، ووقعنا معها الكثير من مذكرات التفاهم التي تتضمن مشروعات جديدة في مختلف المناطق المصرية مثل العلمين وسانت كاترين والأقصر وأسوان، كما أكد أن لديه توسعات وفندقا جديدا في شرم الشيخ سيتم افتتاحه قريباً”.

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