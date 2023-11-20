-->

Tuesday, 21 November 2023 12:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجزار يتابع تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية مع Cscec الصينية - جريدة البورصة

11/20/2023 2:04:16 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) الوزير يشدد على الإسراع بمعدلات التنفيذ وتوريد المهام المطلوبة للانتهاء فى المواعيد المحددة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان ، مع ها شياو بينج، المبعوث الخاص لشركة“cscec” الصينية، الموقف التنفيذي لمشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان، معدلات تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية، والجدول الزمني المقرر للانتهاء من التنفيذ، وتسليم الأبراج طبقاً لما تم الاتفاق عليه مع الشركة.

وشدد الجزار، على الإسراع بمعدلات التنفيذ، وزيادة أعداد العمالة المدربة الصينية والمصرية، وتوريد المهام المطلوبة للانتهاء من تنفيذ مختلف مكونات المشروع، فى المواعيد المحددة، وبأعلى جودة، طبقاً للمعايير العالمية.

كما أكد حرص الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تقديم مختلف أشكال الدعم لشركة“cscec” الصينية، للانتهاء من تنفيذ هذا المشروع الهام، حيث يتم تنفيذه لأول مرة بمصر، ويعد علامة مميزة للعاصمة الإدارية الجديدة، ويقدم نمطاً جديداً من أنماط العمران فى إطار النهضة العمرانية التى تشهدها مصر.

وأشار الوزير، إلى أن مشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة cscec الصينية.

ومن جانبه، أكد ها شياو بينج، أن شركة“cscec” الصينية تولى اهتماما كبيرا بمشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، فهو من أكبر المشروعات التى تنفذها الشركة حول العالم، متعهدا بأن شركته ستبذل قصارى جهدها للإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتسليم حزم الأبراج، طبقاً للمواعيد التى التزمت بها الشركة.

MENAFN20112023000202011048ID1107459672

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث