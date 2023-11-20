الجزار يتابع تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية مع Cscec الصينية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) الوزير يشدد على الإسراع بمعدلات التنفيذ وتوريد المهام المطلوبة للانتهاء فى المواعيد المحددة
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان ، مع ها شياو بينج، المبعوث الخاص لشركة“cscec” الصينية، الموقف التنفيذي لمشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان، معدلات تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية، والجدول الزمني المقرر للانتهاء من التنفيذ، وتسليم الأبراج طبقاً لما تم الاتفاق عليه مع الشركة.
وشدد الجزار، على الإسراع بمعدلات التنفيذ، وزيادة أعداد العمالة المدربة الصينية والمصرية، وتوريد المهام المطلوبة للانتهاء من تنفيذ مختلف مكونات المشروع، فى المواعيد المحددة، وبأعلى جودة، طبقاً للمعايير العالمية.
كما أكد حرص الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تقديم مختلف أشكال الدعم لشركة“cscec” الصينية، للانتهاء من تنفيذ هذا المشروع الهام، حيث يتم تنفيذه لأول مرة بمصر، ويعد علامة مميزة للعاصمة الإدارية الجديدة، ويقدم نمطاً جديداً من أنماط العمران فى إطار النهضة العمرانية التى تشهدها مصر.
وأشار الوزير، إلى أن مشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة cscec الصينية.
ومن جانبه، أكد ها شياو بينج، أن شركة“cscec” الصينية تولى اهتماما كبيرا بمشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، فهو من أكبر المشروعات التى تنفذها الشركة حول العالم، متعهدا بأن شركته ستبذل قصارى جهدها للإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتسليم حزم الأبراج، طبقاً للمواعيد التى التزمت بها الشركة.
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