باراجون تستهدف طرح 3 مشروعات جديدة بالعاصمة الإدارية خلال 2024 - جريدة البورصة

قال بدير رزق الرئيس التنفيذى لشركة باراجون للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف طرح 3 مشروعات جديدة خلال العام المقبل بنشاط إدارى فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف رزق، أن الشركة تستهدف خلال عام 2024 تطوير محفظة مشروعاتها القائمة ودراسة فرص استثمارية جديدة فى السوق المصرى خاصة بالمشروعات الإدارية.

وأوضح أن الدراسات المتخصصة أثبتت حاجة السوق العقارى المصرى إلى المكاتب الإدارية، لذلك تسعى الشركة لسد تلك الفجوة من خلال مشروعات توفر مساحات إدارية بأعلى مستوى من الجودة والخدمات للموظفين.

وقال إن المشروعات الإدارية تسهم فى جذب كبرى الشركات العالمية الراغبة فى إنشاء مقرات لها فى مصر، مما يتماشى مع خطة الدولة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الشركة تتبنى رؤية لتنفيذ مشروعات ذكية ومستدامة وصديقة للبيئة، ولذا تضع فى اختيارها المناطق المستهدف إنشاء مشروعات بها سواء داخل أو خارج.

وأوضح أن المشروعات الإدارية على رأس أولويات الشركة خلال الفترة المقبلة، كما تدرس الشركة فرصًا فى أنشطة عقارية بشرط تطابقها مع رؤية الشركة، وأن تحقق قيمة مضافة للسوق العقارى المصرى.

وتوقع استمرار ارتفاع الطلب على العقارات خلال العام المقبل بنفس المعدلات نتيجة لعدة أسباب أبرزها استمرار ارتفاع الطلب المحلى نتيجة النمو السكانى والذى يتجاوز 2 مليون نسمة سنويًا، وتركيبة سكان مصر والتى يستحوذ عليها الشباب فى سن الزواج.

وأكد رزق، أن الشركة تسعى للمساهمة فى زيادة التصدير العقارى لزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبى، والترويج للنهضة العمرانية التى تشهدها البلاد، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة وسهولة إجراء المعاملات أو الاتفاقيات التى تتم داخل سوق العقارات واستخدام الواقع الافتراضى لعمل جولات داخل الوحدات العقارية.

وقال إن الشركة تتعاون مع أكبر الشركات المتخصصة فى تكنولوجيا البناء وإدارة المبانى الذكية حول العالم مثل شركتى ((شنايدر إليكتريك)) و((سَفِلز مصر)) لتخدم التكنولوجيا المقدمة فى مشاريع الشركة، وكذلك التعاون مع الشركات الناشئة العاملة فى مجالات البناء والإنشاءات، والعقارات والتسويق العقارى للتركيز على تكنولوجيا العقارات.

وتابع رزق:“رغم استمرار ارتفاع تكلفة البناء بشكل لافت فإن شركات التطوير العقارى تحاول استيعاب جزء من تلك الزيادة، وتمرير جزء ضئيل على أسعار الوحدات تدريجيًا حتى لا يؤثر ذلك على المبيعات، خاصة فى ظل ضعف القدرة الشرائية”.

وأشار إلى أن كل أنواع المنتجات العقارية سواء السكنية أو التجارية أو الخدمية والإدارية تحظى بطلب مرتفع فى السوق العقارى المصرى، إلا أن تفضيل شراء العقار خلال الفترة المقبلة سيعتمد على مدى توافقه مع معايير الاستدامة.

وأوضح أن الشركات الأجنبية تطبق قواعد صارمة فى اختيار مقرات لشركاتها ملتزمة بمعايير الحفاظ على البيئة، كما أن العملاء الأفراد سيبحثون عن تلك النوعية من العقارات حتى توفر لهم فى فواتير استهلاك المياه والكهرباء.

كتبت: أمل سعداوى