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B2B تسوق مشروعى Uptown وcentral 7 بسلطنة عمان فى مصر - جريدة البورصة

11/20/2023 2:04:15 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقعت شركة B2B للاستثمار والتسويق العقارى عقدا مع شركة“وجهة” للتطوير العقارى بسلطنة عمان، لتسويق مشروعيها Uptown وCentral 7 على المستثمرين والمصريين داخل السوق المصرى.

وتمنح“وجهة” مزايا كبيرة لعملائها فى مصر طبقا لبرنامج الإقامة عن طريق الاستثمار فى سلطنة عمان، وتشمل إقامة دائمة عن طريق شراء عقار وإمكانية السفر بدون فيزا لدول الخليج، بالإضافة إلى منح إعفاء ضريبى على العقارات فى السلطنة، بالإضافة إلى زيادة فرص الاستثمار، من خلال تقديم عائد استثمارى بالدولار.

وتشمل المشروعات،“Uptown Muscat” وهو مشروع سكنى بمسقط فى سلطنة عمان، ويضم وحدات سكنية بمساحات تتراوح من 100 متر إلى 300 متر مربع، ويتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب وشاملة المطبخ والأجهزة الكهربائية والتكييفات.

وتعمل B2B أيضا على تسويق ثانى مشروعاتها Central 7 وهو مشروع تجارى إدارى، ووفقا للجدول الزمنى للمشروع من المقرر أن يتم الانتهاء منه وتسليمه خلال عامين.

كتبت: أمل سعداوى

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