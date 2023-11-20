B2B تسوق مشروعى Uptown وcentral 7 بسلطنة عمان فى مصر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركة B2B للاستثمار والتسويق العقارى عقدا مع شركة“وجهة” للتطوير العقارى بسلطنة عمان، لتسويق مشروعيها Uptown وCentral 7 على المستثمرين والمصريين داخل السوق المصرى.
وتمنح“وجهة” مزايا كبيرة لعملائها فى مصر طبقا لبرنامج الإقامة عن طريق الاستثمار فى سلطنة عمان، وتشمل إقامة دائمة عن طريق شراء عقار وإمكانية السفر بدون فيزا لدول الخليج، بالإضافة إلى منح إعفاء ضريبى على العقارات فى السلطنة، بالإضافة إلى زيادة فرص الاستثمار، من خلال تقديم عائد استثمارى بالدولار.
وتشمل المشروعات،“Uptown Muscat” وهو مشروع سكنى بمسقط فى سلطنة عمان، ويضم وحدات سكنية بمساحات تتراوح من 100 متر إلى 300 متر مربع، ويتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب وشاملة المطبخ والأجهزة الكهربائية والتكييفات.
وتعمل B2B أيضا على تسويق ثانى مشروعاتها Central 7 وهو مشروع تجارى إدارى، ووفقا للجدول الزمنى للمشروع من المقرر أن يتم الانتهاء منه وتسليمه خلال عامين.
كتبت: أمل سعداوى
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