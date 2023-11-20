السجيني: اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء تستغرق نحو 3 أشهر - جريدة البورصة





قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مجلس النواب وافق نهائيا ووقوفا خلال جلسته العامة الإثنين على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين في ذات الموضوع.

وأضاف لـ”البورصة” أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء ستستغرق من شهرين لـ 3 أشهر حتى يتم صدورها والعمل بها ومن المتوقع الانتهاء منها نهائيا بحلول فبراير المقبل 2024 خاصة أن اللائحة التنفيذية هى المكملة للقانون واستنادا إليها يتم العمل بمواد القانون الذي تمت الموافقة عليه.

وأوضح أن قانون التصالح الجديد فى مخالفات البناء يستهدف حصيلة جديدة تقدر بنحو 150 مليار جنيه وذلك بعد إدراج ملايين الحالات التي كانت مستبعدة من القانون القديم كالتعدى على الأراضي الزراعية وخطوط التنظيم وغيرها من الحالات التي كانت تمثل صعوبة فى التصالح.

وأشار إلى انه يوجد حتى الآن نحو 2.8 مليون طلب تصالح فى حوزة الحكومة بحصيلة 20 مليار جنيه تم التقدم بهم أثناء العمل بقانون التصالح القديم واحتفظت الحكومة بحق المواطنين فى التصالح والحفاظ على ثرواتهم العقارية وحمايتهم من إزالة منازلهم وأرجأت النظر فيهم لحين صدور القانون الجديد.

ولفت السجيني إلى أن قانون التصالح الجديد سيلبي رغبات ما يقارب من 95% من الأشخاص المعنيين به والذين لديهم مشاكل كبيرة بسبب مخالفات البناء في الرقعة الزراعية التي أزعجت العديد من الحالات المتقدمة فى قانون التصالح السابق.

وذكر أن تأخير صدور القانون الجديد جاء لعدم الطعن عليه بعدم دستوريته الفترة المقبلة خاصة أن الدولة تستهدف ضخ حصيلة القانون الجديد لتقديم خدمات متنوعة للمواطنين ضمن مبادرة حياة كريمة.

وقال إنه تم إلغاء اللجان الهندسية ودورها الذى كانت تمارسه في المعاينة للحالات المخالفة، مؤكدا أن المناقشات استقرت على عدم أهمية تلك اللجان فى القانون الجديد وتم الاستقرار على استحداث بند تغيير المهندس الاستشاري إلى مهندس نقابي لمراجعة السلامة الإنشائية دون تحميل المخالف أي أعباء مالية.

وينظم القانون ضوابط التصالح في مخالفات البناء واشتراطات الأبنية التي يمكن التصالح على المخالفات الواردة بها أو المحظور التصالح عليها، كما ينظم دفع الرسوم وآليات التظلم من القرارات.