الأشغال تتعامل مع 124 بلاغا وتنشر أرقام الطوارئ

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعاملت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان مع 124 بلاغًا منذ ظهر يوم أمس وحتى الساعات المبكرة من صباح اليوم الاثنين.



وتوزعت البلاغات بين 81 بلاغا ضمن مناطق اختصاص الوزارة تم التعامل معها بشكل فوري من قبل فرق الوزارة الميدانية، إضافة الى التعامل مع 16 بلاغ خارج مناطق اختصاص الوزارة وتتبع لعدد من البلديات حيث تم التعامل معها من باب التشاركية في تقديم الخدمة للمواطنين فيما تم تحويل 27 بلاغا الى الجهات المختصة.

وعملت فرق الوزارة الميدانية طوال ساعات الليل على معالجة الملاحظات الواردة لغرف طوارئ الوزارة بشكل فوري وبوقت قياسي بالتنسيق مع الشركاء العاملين في الميدان، ولم يتم إغلاق أي طريق خلال الظروف الجوية التي رافقت المنخفض الجوي.

وكانت أبرز الملاحظات التي تم التعامل معها، انجراف طمي وأتربة على عدد من الطرق وارتفاع منسوب مياه الأمطار في بعض المواقع.



ولم تتسبب أيا من تلك الحالات في اغلاقات للطرق او التسبب بحوادث، فيما قامت الوزارة بإغلاق نفق الشيخ سعود القاضي "حوشا" احترازيا، حيث كانت الوزارة قد نفذت طرق بديلة منذ الشهر الماضي كون الموقع يشهد في كل عام ارتفاعا في منسوب المياه.



فيما كانت أبرز الملاحظات المسجلة تتعلق بسيول وقعت في منطقة الشوبك نتيجة الهطول المطري الشديد الذي شهدته المنطقة والذي ترافق مع قيام إحدى الجهات الحكومية بتغيير غير مدروس لمجرى الوادي لإقامة مشروع زراعي، حيث تم العمل على معالجة المشكلة تلافيا لحدوث سيول مشابهة في المنخفضات الجوية المقبلة.



وتهيب وزارة الأشغال بالمواطنين بسرعة الإبلاغ عن أية ملاحظات من خلال تطبيق بلاغات طوارئ الأشغال على الهواتف الذكية او من خلال هواتف غرف العمليات المعلنة، كما تؤكد الوزارة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة العامة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.







