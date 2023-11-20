مشتركة في الأعيان تلتقي رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقت لجنة مشتركة مكونة من لجنتي العمل والتنمية الاجتماعية والتربية والتعليم في مجلس الأعيان، اليوم الاثنين، رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري.



وجاء اللقاء، الذي جرى بدار مجلس الأعيان، برئاسة رئيس لجنة العمل العين عيسى مراد، وحضور رئيس لجنة التربية العين محاسن جاغوب، للاطلاع على واقع عمل الهيئة، وأبرز مهامها ودورها في تنظيم القطاعات المهنية والتقنية.



وقال العين مراد، إن اللقاء جاء لمناقشة العديد من النقاط المحورية المتعلقة بمهام الهيئة وطبيعة علاقتها وتنسيقها مع المؤسسات القائمة في قطاع التعليم من قطاع خاص وحكومي، إلى جانب دور الهيئة في تنظيم العمل المهني ومزاولة العمل، والاطلاع على أولوياتها لعام 2024.



وأشار إلى أهمية شمولية التدريب، الذي تقوم به الهيئة ضمن إطار المؤهلات الوطني "JNQF"، داعيًا إلى إعداد دراسات تستند إلى البيانات السوقية التي أصدرتها الهيئة بالتعاون مع المجالس القطاعية.



بدورها، تحدثت العين جاغوب، عن أهمية زيادة التعاون والتشبيك بين الهيئة والجامعات والهيئات والوزارات المتخصصة بالتعليم، إلى جانب أهمية توحيد الجهود مع الجهات المانحة المهتمة بالتعليم والتدريب المهني والتقني.



من جهتها، قدمت الفاعوري عرضا تضمن مؤشرات خاصة بسوق العمل الأردني، ونشأة الهيئة وأدوارها، وتحديات القطاع، والاستراتيجية الوطنية الأردنية للتعليم والتدريب المهني والتقني للأعوام 2023 – 2027.



وقالت إن استراتيجية القطاع أقرها مجلس الوزراء في تموز الماضي، وهي تحظى باهتمام ومتابعة من سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد وفيها تشخيص ومعالجة دقيقة لواقع قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وأسهمت في فتح آفاق التعاون والدعم من قبل الشركاء المحليين والدوليين.



وعرضت الفاعوري عددا من الأرقام والمؤشرات ذات الصلة بفرص العمل المستحدثة في القطاع الخاص، وأولويات التدريب، مؤكدة أن الهيئة أعدت دراسة تقييم حاكمية القطاع مع ما تضمنته من توصيات تهدف إلى تحسين أداء الهيئة وتفعيل دورها بالتشارك مع الجهات المعنية، ويجري العمل على تحديثها بشكل دوري.



وأوضحت أن الهيئة تحتوي على 13 مجلسا متخصصا من أهمها المهارات القطاعية لقطاع الزراعة، ومهارات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومهارات قطاع المياه والطاقة.



وبينت الفاعوري أن الهيئة عملت بالتشارك مع وزارة العمل على إنشاء نظام لسوق العمل، يسهم في سن السياسات الخاصة بسوق العمل وضرورة الاستناد إلى التصنيف الأردني للمهن وتوحيد مسمياتها إضافة إلى فتح المسارات المهنية.