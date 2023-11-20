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تربية القويسمة تناقش الاستعدادات الخاصة بامتحان الثانويّة العامة

11/20/2023 10:10:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عقدت مُديريّة تربيّة وتعليم لواء القويسمة اليوم الإثنين، في مدرسة أم الحيران الثانوية "للإناث" اجتماعًا لمدراء مراكز الامتحانات لبحث ومناقشة الاستعدادات الخاصة بامتحان الثانويّة العامة للعام الدراسي 2023/2024 الدورة التكميليّة.


وبيّن مدير التربيّة والتعليم أحمد الشرفات أن الاجتماع يأتي لمُناقشة أبرز الإجراءات الإداريّة والفنيّة المعمول بها في المديريّة، والتي سيتم اتخاذها لضمان سير وإنجاح امتحانات الثانوية العامة وتوفير الأجواء المناسبة للطلبة داخل القاعات.


 وأكد الشرفات ضرورة تجهيز مراكز الامتحان خلال فترة زمنية مُحددة بالإضافة إلى تذليل جميع الصعوبات التي تواجههم لتهيئة بيئة مناسبة للطلبة، مُشددًا على ضرورة رفع وتيرة الاستعداد والتعاون والتنسيق من خلال توفير المتطلبات والإمكانيات المُتاحة، وتقديم تقرير بذلك للمديريّة بأقرب وقت لمتابعته والعمل به.


 من جهته، عرض مدير الشؤون التعليميّة سعد السكارنة الجهود المعمول بها في المديريّة لتجهيز مراكز الامتحانات، كما وعرض رئيس قسم الامتحانات سعيد العواملة، الإجراءات والاستعدادات والتعليمات المطلوبة لعقد الامتحان.


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