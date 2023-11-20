أحمد بن محمد: عزيمة شبابنا ستدفع مسيرتنا الرياضية لمرحلة جديدة من الإنجازات

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن دولة الإمارات مستمرة في تطوير الحركة الأولمبية ودفعها قُدماً، عملاً برؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير البيئة النموذجية لازدهارها، ورعاية المواهب الرياضية الوطنية، فيما يبقى ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خارطة الرياضة العالمية وتعزيز حضورها الفاعل على منصات التتويج في كبرى المحافل العالمية، هدفاً استراتيجياً تتضافر الجهود في تحقيقه.



جاء ذلك خلال حضور سموه الحفل الذي نظّمته اللجنة الأولمبية الوطنية اليوم (الاثنين) في أبراج الإمارات بدبي، لتكريم أبطال دولة الإمارات من الرياضيين المتّوجين بــ31 ميدالية في دورتي الألعاب الآسيوية والألعاب البارالمبية الآسيوية، واللتين اُختتمتا مؤخراً في هانغتشو الصينية.



وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم: "الإنجازات المشرّفة التي يحققها رياضيو الإمارات في الاستحقاقات القارية والدولية هي إضافة نوعية للمنجز الحضاري والتنموي لدولة الإمارات.. وستظل الأرقام المميزة التي حققها أبطالنا في دورة الألعاب الآسيوية، راسخة في أذهان المجتمع الإماراتي ومحل تقديره، بعد أن قدموا قصة نجاح عنوانها العزيمة ومدادها الإصرار على التفوق لاعتلاء منصات التتويج في المحافل الدولية".

وتابع سموه: " إنجازات أبطالنا من أصحاب الهمم في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الرابعة؛ عززت المشهد الرياضي والمستوى العام للحركة الرياضية في دولة الإمارات بفوزهم بـ 11 ميدالية، ما يؤكد أن الإرادة والعطاء سمتان ملازمتان لأبناء الوطن مهما كان حجم المنافسة".



وعبّر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم عن اعتزازه بنجاحات الرياضيين الإماراتيين المتوّجين بدورتي الألعاب الآسيوية والألعاب البارالمبية الآسيوية، لما حققوه من مكاسب مهمة لرياضة الإمارات في مقدمتها استدامة الإنجازات التي تعتبر الإرث الحقيقي والهدف الأسمى من كل مشاركة دولية.

وخاطب سموه أبطال الإمارات قائلاً: "بعزيمتكم وجهودكم وإصراركم على رفع راية الوطن عالياً، حققنا أفضل مشاركة للدولة في دورة الألعاب الآسيوية منذ عام 1978، والمركز الأول عربياً والرابع عشر في جدول الترتيب العام للدول المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الرابعة... مستمرون في الوصول إلى مستويات أعلى من التفوق وحصد ألقاب جديدة في البطولات المقبلة بإذن الله".

حضر الحفل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، نائبيّ رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسعادة فارس المطوع الأمين العام للجنة.

تقدير الكفاءات

وكرّم سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الأعضاء السابقين للمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، تقديراً لإسهاماتهم المميزة في دفع مسيرة الحركة الأولمبية الوطنية، وحرصهم على تقديم المقترحات والأفكار الطموحة خلال فترة تواجدهم باللجنة. مثناً سموه على ما قدموه، وجميع الأعضاء في الفترات الأولمبية الماضية، من عطاء، يعد أساساً قوياً ومرجعاً شاملاً لمختلف جوانب العمل الأولمبي.

اعتزاز وفخر

من جانبه أشاد سعادة فارس المطوع الأمين العام للجنة، باللفّتة الكريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم وحرص سموه على تكريم الرياضيين المميزين وتقدير ما قدموه لوطنهم الإمارات وحثهم على مواصلة الحفاظ على مستواهم والتواجد في المقدمة دائماً.

وأكد سعادته أهمية هذه المناسبة لكل رياضي ثابر واجتهد لينال التكريم المستحق والحفاوة التي تتناسب مع الإنجازات المتحققة، لاسيما تلك التي ترتبط باسم دولة الإمارات وترفع رايتها في المناسبات الرياضية العالمية.

يُذكر أن دولة الإمارات كانت قد شاركت في فعاليات النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية التي استضافتها مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر الماضي وشهدت مشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية. وشاركت دولة الإمارات في هذه البطولة ضمن 20 رياضة فردية وجماعية، من خلال 140 رياضياً بواقع 102 لاعب و38 لاعبة، وحصدت المشاركة 20 ميدالية بواقع 5 ذهبيات و5 فضيات و10 برونزيات.

كما شاركت دولة الإمارات في منافسات النسخة الرابعة من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، في مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الماضي، بـ41 لاعباً ولاعبة تنافسوا في 8 رياضات هي: ألعاب القوى ورفعات القوة والقوس والسهم، والدراجات والرماية والجودو، والبوتشيا والريشة الطائرة. واختتمت بعثة الإمارات، مشاركتها بالحصول على 11 ميدالية (4 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات).





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