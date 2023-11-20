الحوثيين: قواتنا جاهزة لتنفيذ أي مهام قتالية

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال قائد لواء الدفاع الساحلي التابع للحوثيين بحري محمد القادري، اليوم الإثنينإن قواتهم في جاهزية كاملة لتنفيذ أي مهام قتالية.

وأضاف القادري " نحن قادمون على مرحلة جديدة نشهد فيها تطورا نوعيا داخل القوات البحرية والدفاع الساحلي ومنتشرون في مساحة واسعة من الساحل الغربي".



وأكد أن لدى الحوثيين الأسلحة والصواريخ المناسبة للتعامل مع التطورات وبأعيرة ومديات مناسبة، مشددا على قدرة قواته توجيه الضربات في أي وقت أو مكان يتم اختياره.

وحذر القادري القوات البحرية والدفاع الساحلي من أي تدخل أجنبي في مياه وجزر اليمن الإقليمية، محذرا من أن الرد في حالات الاعتداء ستكون هدفا مشروعا.

وكانت قوات الحوثيين احتجزت ،أمس الأحد، سفينة شحن في البحر الأحمر تابعة لقوات الاحتلال واقتادتها لشواطئ اليمن.