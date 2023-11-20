الحوثيين: قواتنا جاهزة لتنفيذ أي مهام قتالية

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- Khaberni) خبرني - قال قائد لواء الدفاع الساحلي التابع للحوثيين بحري محمد القادري، اليوم الإثنينإن قواتهم في جاهزية كاملة لتنفيذ أي مهام قتالية.
وأضاف القادري " نحن قادمون على مرحلة جديدة نشهد فيها تطورا نوعيا داخل القوات البحرية والدفاع الساحلي ومنتشرون في مساحة واسعة من الساحل الغربي".
وأكد أن لدى الحوثيين الأسلحة والصواريخ المناسبة للتعامل مع التطورات وبأعيرة ومديات مناسبة، مشددا على قدرة قواته توجيه الضربات في أي وقت أو مكان يتم اختياره.
وحذر القادري القوات البحرية والدفاع الساحلي من أي تدخل أجنبي في مياه وجزر اليمن الإقليمية، محذرا من أن الرد في حالات الاعتداء ستكون هدفا مشروعا.
وكانت قوات الحوثيين احتجزت ،أمس الأحد، سفينة شحن في البحر الأحمر تابعة لقوات الاحتلال واقتادتها لشواطئ اليمن.
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