الايكونوميست: إسرائيل قد تخسر الحرب

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال الكاتب جون ألترمان نائب الرئيس الأول، ويشغل كرسي زبيغنيو بريجنسكي (صهيوني علناً) في الأمن العالمي والاستراتيجية الجغرافية، كما انه مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن العاصمة، في مقال له في مجلة الايكونوميست البريطانية ان اسرائيل قد تسخر الحرب مع حماس هذه المرة.

واضاف الكاتب في مقال“يتصف الجيش الإسرائيلي بسجل من الانتصارات يثير اعجاب الكثيرين. لقد انتصر بحروب تقليدية في الأعوام 1948، و1967، و1973؛ وأجبر إسرائيل بفضله منظمة التحرير الفلسطينية على التخلي عن الكفاح المسلح عام 1996؛ كما ردع حزب الله منذ أن أدت حملته عام 2006 إلى تحجيم أو تدمير القدرة العسكرية للتنظيم. وقوة الجيش لا تنبع من الدعم الأمريكي فحسب، بل لأن كل ما يتعلق به – بدءًا من عقيدته وتنظيمه وتدريبه وحتى قيادته وأفراده – يجعله القوة القتالية الأكثر فاعلية في الشرق الأوسط.

تفترض أغلب المناقشات الدائرة حول الحرب في غزة أن إسرائيل هي التي ستنتصر في نهاية المطاف. ولذلك أسباب حيث أن المخاطر التي تواجه إسرائيل كبيرة للغاية، والتفوق الذي تتمتع به على حماس كبير للغاية، حتى أن أي نتيجة غير النصر لا يمكن تصورها. الأسئلة الأهم هي ما هو الإطار الزمني وما هي التكلفة؟



ورغم هذه الافتراضات من الممكن أن تكون الحرب في غزة هي الحرب الأولى في تاريخ إسرائيل التي يخوضها الجيش ويخسرها. وستكون هذه الخسارة كارثية بالنسبة لإسرائيل وتضر بشدة بالولايات المتحدة. وهذا الامر على وجه التحديد، يجب أن يؤخذ في الاعتبار.

لقد تجنب الجيش الإسرائيلي إلى حد كبير التاريخ المتقلب الذي ابتليت به الولايات المتحدة منذ بدأت حرب فيتنام، والتي بدأ بعدها سجل من النتائج المشوشة. أنهى الجيش الأمريكي اشتباكاته في لبنان والصومال وهايتي دون تحقيق انتصارات حاسمة، لكنها كانت على نطاق صغير. كانت حروب ما بعد 11 سبتمبر في العراق وأفغانستان ومنطقة الحدود السورية العراقية بمثابة جهود جادة بموارد حقيقية وراءها، لكن سنوات من القتال، ومليارات الدولارات، وآلاف القتلى الأمريكيين، فشلت في تحقيق النصر. يزعم الإسرائيليون في بعض الأحيان أنه لا توجد مقارنة بين حروب التي خاضوها على تخوم دولتهم سعياً للبقاء، وبين الحملات الأميركية البعيدة المدى. وهم يزعمون أيضاً أن الجمهور في إسرائيل متحد بما يتعلق بالبقاء، في حين أن السكان الغربيين متقلبون بالمقارنة. ويقولون إن إسرائيل ستنتصر لأنه لا بد لها من ذلك. ولكن ماذا لو كان الدرس الذي تقدمه الولايات المتحدة هو أنه حتى الأحزاب الضعيفة قادرة على صد الأحزاب القوية باستخدام الاستراتيجية الصحيحة؟

إن اعتبار هجمات حماس في إسرائيل سبباً في عقد مقارنات بينها وبين تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة، يمكن أن يصرف الانتباه عنما هو مهم حقاً: وهو أن مفهوم حماس للنصر العسكري، مثل تلك المنظمات الأخرى، يدور حول تحقيق نتائج سياسية طويلة الأمد. إن حماس لا ترى النصر في عام واحد أو خمسة أعوام، بل من خلال الانخراط في عقود من النضال الذي يزيد من التضامن الفلسطيني ويزيد من عزلة إسرائيل. في هذا السيناريو، تحشد حماس السكان المحاصرين في غزة حولها بغضب وتساعد في انهيار حكومة السلطة الفلسطينية من خلال ضمان أن ينظر الفلسطينيون إليها على أنها ملحق ضعيف للسلطة العسكرية الإسرائيلية.

وفي الوقت نفسه، تنأى الدول العربية باضطراد عن خيار التطبيع، وينحاز الجنوب العالمي بقوة إلى القضية الفلسطينية، وتتراجع أوروبا عن دعمها او سكوتها عن تجاوزات الجيش الإسرائيلي، وينطلق نقاش أمريكي حول إسرائيل، مما يؤدي إلى تدمير الدعم الحزبي الذي تتمتع به الدولة العبرية في اميركا منذ أوائل السبعينيات. إن حالة التذمر من حرب إقليمية يناسب حماس تماماً، الأمر الذي أثار مناقشات عالمية حول تكلفة التحالف مع إسرائيل. إن قدرة إسرائيل على الحفاظ على تضامنها من خلال هذه العملية لا تشكل الشغل الشاغل لحماس. بل إن هدفها يتلخص في إبعاد إسرائيل عن شركائها الدوليين وتحويلها إلى دولة منبوذة بنظر حماس.

ولا تحتاج حماس إلى أن تكون قوية حتى تتمكن من اتباع هذه الاستراتيجية؛ إنها تحتاج فقط إلى الصمود. فبدلاً من الاعتماد على القوة الكافية لهزيمة إسرائيل، تسعى بدلاً من ذلك إلى استخدام قوة إسرائيل الأكبر بكثير من اجل هزيمة إسرائيل. إن قوة إسرائيل تتيح لها أو تدفعها إلى قتل المدنيين الفلسطينيين بلا هوادة، وتدمير البنية التحتية الفلسطينية بشكل فضيع بينما هو تتحدى الدعوات العالمية لضبط النفس. كل هذه الأمور تعزز أهداف حماس الحربية.

ولا تأبه حماس من خسارة سلسلة من المعارك في طريقها التي تراه طويلاً، كما حدث من قبل. لكن النجاحات غير المحتملة التي حققتها حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر سوف تلهم أجيال المستقبل من الفلسطينيين الذين يعتزون حتى بالانتصارات الصغيرة ضد الصعاب المستحيلة. وبينما تسعى حماس إلى استعادة القدس، فإن هذا الهدف يشبه وجهات النظر اليهودية حول مجيء المسيح ووجهات النظر المسيحية حول المجيء الثاني. ووجوب العمل عليه بغض النظر عن احتمالية رؤيته في الحياة.

وتراهن إسرائيل على قدرتها على قتل عدد كافٍ من مقاتلي حماس بالسرعة الكافية لتحقيق النصر، وسوف تقوم بفرز التفاصيل بعد ذلك. هدف حماس هو التمسك بثبات بالطريق المسدود.

ماذا على إسرائيل اذن أن تفعله لضمان هزيمة حماس؟

هناك أمران مترابطان لهما أهمية قصوى، وكلاهما ليس عسكريًا بالكامل:

الجزء الأول يتلخص في استعادة الدعم العالمي، الذي“يبدو أن إسرائيل سلمته لمنظمة إرهابية فاسدة وعنيفة تسعى إلى ذبح الأبرياء.” وهذا أمر بالغ الأهمية في الدول المجاورة، التي يشترك معظمها مع إسرائيل في العداء لحماس. عندما تصل إسرائيل إلى حد السعي إلى الانسحاب من غزة – وعلى الرغم من الادعاءات الأخيرة بأنها لن تسعى إلى الانسحاب، فإنها ستظل بحاجة إلى ذلك – فسوف يتطلب الأمر تعاون دول مثل مصر والأردن والمملكة العربية السعودية لتوجيه عملية إعادة بناء المنطقة. وسوف تحتاج هذه البلدان إلى دعم تدفق الإمدادات، وتوفير بعض الحماية الشرطية، وتمويل عملية إعادة الإعمار، وإضفاء الشرعية على أي سلطة حكم قد تنشأ.

وسوف تحتاج إسرائيل أيضاً إلى المساعدة في تنشيط السلطة الفلسطينية التي ظلت تتداعى منذ سنوات. وفي حين أن أياً من هذه الدول ليست ملتزمة التزاماً عميقاً بالقضية الفلسطينية، فقد شعرت جميعها بالإهانة بسبب ما تعتبره لامبالاة إسرائيلية بحياة العرب. ولن يكونوا مستعدين للتدخل على ظهر الدبابات الإسرائيلية، ولن يشعروا إلا بقدر ضئيل من المسؤولية نحو حماية إسرائيل من أفعالها. وهم ليسوا متحمسين لتحمل المسؤولية عن غزة، ولكنهم قادرون على تعزيز بعض مصالحهم الخاصة في غزة ومنع التهديدات التي تواجههم من أن تتجذر هناك. ويجب على إسرائيل أن تتعامل مع هذه الحكومات بشكل مباشر الآن. ويتعين عليها أن تتأكد من أن أصواتهم مسموعة، وأن تبدأ في إقناعهم بأن غزة المستقرة أمر ممكن إذا كان لهم دور فيها، وأن تقنعهم بأن غزة المستقرة من شأنها أن تخدم مصالحهم.

أما الجزء الثاني، وهو ذو صلة، فهو أن إسرائيل تحتاج إلى فصل حماس عن السكان المحيطين بها، والتأكد من أن أي تضامن فلسطيني ينشأ عن هذه الحرب يتمحور حول بديل قوي لحماس. وتلعب ممارسات الاستهداف الإسرائيلية دورًا هنا، ولكن من الناحية الواقعية، ستحتاج تلك المنظمة أو الحركة البديلة إلى مصداقية لتعزيز التطلعات الفلسطينية إلى الرخاء وتقرير المصير. وإذا شعر عدد كبير من الفلسطينيين أن المستقبل الوحيد الذي ينتظرهم هو البؤس، فإن قسماً كبيراً منهم سوف يسعى إلى إفقار المتسببين في نكباتهم المتجددة. إن المشروع المشترك، والشعور بالكرامة، والشعور بالقوة يقطع شوطا طويلا في تحفيز السكان الضعفاء، وإذا وفرت الجماعات المسلحة العنيفة السبيل الوحيد لتحقيق هذه الأشياء، فإن هذه الجماعات ستتمتع بأفضلية لا جدال فيها في الحياة الفلسطينية.

ستكون إسرائيل أفضل بكثير بوجود حركة فلسطينية قوية، وهي حركة قادرة في بعض الأحيان على الوقوف في وجه إسرائيل، وليس مجرد الاستسلام لها. وقد فشلت السلطة الفلسطينية في عهد محمود عباس في هذا الصدد، ونتيجة لذلك بالكاد تكسر تصنيفات موافقة عباس رقماً واحداً. جادل رئيس الشاباك السابق عامي أيالون بأن الفلسطينيين بحاجة إلى أفق سياسي، لكنه أوسع من ذلك. البؤس الفلسطيني له أشكال عديدة – ويتقاسم الفلسطينيون المسؤولية عنه – ولكن يجب أن يشعروا أنه يمكن أن ينتهي. قضى وزير الخارجية أنتوني بلينكن معظم الأسبوع في الشرق الأوسط في نشر هذه الأفكار وغيرها، ولكن لا يبدو أنه حقق نجاحا كبيرا. يبدو أن إسرائيل في وضع القتال. إذا قرأنا بياناتها العامة كمؤشر، فإنها توضح انها لم تفكر بما فيه الكفاية تقريبا في شكل الانتصار، ولم يتمكن بلينكن من تغيير وجهة نظرها. يقال إن حماس خططت لعملها في 7 أكتوبر لسنوات، وكانت غير متأكدة من نجاحها، ولكنها متأكدة بشكل معقول من رد إسرائيل. لا تستطيع إسرائيل تحمل خسارة الحرب. ولكن في جهودها للانتصار، يمكنها ذلك”.

