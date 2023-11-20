الصريح يعود لدوري المحترفين
التاريخ
11/20/2023 9:37:11 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - عاد فريق الصريح لدوري المحترفين وذلك قبل 3 أسابيع من اختتام منافسات دوري المظالم، عقب فوزه على فريق السرحان بهدفين لهدف ، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب السرحان، في اطار منافسات الاسبوع العاشر من الدوري.
وأصبح الصريح أول فريق يصعد لدوري المحترفين، بعيدا عن نتائج المباريات المتبقية
MENAFN20112023000151011027ID1107458900
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.