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كيليان مبابي يسجل 300 هدف في مسيرته أسرع من ميسي و رونالدو

11/20/2023 9:36:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بات كيليان مبابي أصغر لاعب يسجل 300 هدف في بطولات الدوري المحلية الأوروبية الخمس الكبرى، والمباريات الدولية مجتمعين.حقق مبابي هذا الإنجاز الكبير وهو أصغر سنا من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

لم يملك تييري هنري، أسطورة منتخب فرنسا السابق، سوى أن يبدي إعجابه الشديد بمواطنه.

حقق مبابي هذا الإنجاز التاريخي في المباراة التي فاز فيها الديوك على منتخب جبل طارق بنتيجة عريضة 14-0، وكان عمره 24 عاما، و10 أشهر، و29 يوما.

كان ميسي وكريستيانو رونالدو، أكبر نجمين في القرن الحادي والعشرين، أكبر سنا عندما حققا هذا الإنجاز.

وقال هنري، مدرب منتخب فرنسا للشباب تحت 21 عاما، "ما يفعله هذا الطفل خارج عن المألوف. هذا شيء لا يصدق."
وكثيرا ما يشبه مبابي بهنري في بدايات مشواره الكروي.

التحق اللاعبان بأكاديمية "كليرفونتين" الفرنسية قبل أن يلعبا في مركز الجناح الأيسر بنادي موناكو، وفاز كل منهما بلقب الدوري الفرنسي عندما كانا مراهقين.

ثم كرر مبابي إنجازا آخر لهنري عندما فاز ببطولة كأس العالم 2018، لتكون أول بطولة كبرى له مع المنتخب.
يذكر أن هنري حقق لقب المونديال مع فرنسا في نسخة عام 1998.

يقارن مبابي أيضا بأسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، بسبب سرعته، لكنه أقرب إلى هنري من حيث طريقة اللعب، والسرعة، والمهارات الفائقة.

وقال هنري "إنه هداف، يقدم تمريرات حاسمة، ويعرف كيف يفعل كل شيء، وبالطبع هناك مجال كي يصبح أفضل."

وبإحرازه الثلاثية (الهاتريك) رقم 17 في مسيرته، رفع مبابي رصيده هذا الموسم إلى 21 هدفا في 19 مباراة، وبذلك يرتفه رصيد أهداف نجم باريس سان جيرمان مع الديوك إلى 46 هدفا في 74 مباراة دولية.

يتأخر مبابي الآن بخمسة أهداف فقط عن هنري في قائمة الهدافين التاريخيين لفرنسا، و10 أهداف عن الرقم القياسي لزميله، أوليفييه جيرو.

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