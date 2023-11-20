بعد إقالته من منصبه في «أوبن إيه آي».. مايكروسوفت توظّف سام ألتمان

وظّفت شركة مايكروسوفت، اليوم، سام ألتمان، مؤسس شركة «أوبن إيه آي»، التي أطلقت منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي «تشات جي بي تي»، فيما أكد إيميت شير، المؤسس المشارك لخدمة «تويتش»، تعيينه رئيساً تنفيذياً جديداً خلفاً له بعد إقالته الجمعة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، على منصة «إكس»، إن سام ألتمان وغريغ بروكمان، وكلاهما من مؤسسي «أوبن إيه آي»، «سينضمان مع زملاء آخرين إلى مايكروسوفت لقيادة فريق للبحوث حول الذكاء الاصطناعي في المجموعة».

بدوره، كتب ألتمان (38 عاماً)، الوجه البارز في سيليكون فالي، على المنصة: «المهمة مستمرة».

وأضاف ناديلا: «نحن ملتزمون بشراكتنا مع (أوبن إيه آي)، وواثقون بخريطة الطريق المقررة لمنتجنا».

واستثمرت مايكروسوفت مليارات الدولارات في «أوبن إيه آي»، ودمجت هذه التكنولوجيا في منتجاتها، مثل محرك البحث «بينغ».

من جهته، قال إيميت شير على منصة «إكس»: «تلقيت اليوم مكالمة تدعوني إلى التفكير في فرصة تأتي مرة واحدة في الحياة: أن أصبح الرئيس التنفيذي الموقت لـ(أوبن إيه آيه). بعد التشاور مع عائلتي والتفكير في الأمر لساعات قليلة فقط، قبلتُ» بالعرض.

وأضاف: «قبلتُ بهذا المنصب؛ لأنني أعتقد أن (إوبن إيه آي) واحدة من أهم الشركات الموجودة حالياً».

وهو يخطط لبدء تحقيق مستقل في غضون 30 يوماً لاستبيان أسباب إقالة سام ألتمان والاضطرابات داخل الشركة الناشئة.

وأقيل ألتمان من منصبه رئيساً لشركة «أوبن إيه آي» التي أطلقت «تشات جي بي تي» بعد انتقاده من مجلس الإدارة بأنه لم يكن «صريحاً» معه.

وأوضح مجلس إدارة الشركة، في بيان، أن «رحيل ألتمان يأتي بعد عملية مراجعة تداولية أجراها مجلس الإدارة، خلصت إلى أنه لم يكن دائماً صريحاً مع مجلس الإدارة، ما عاق قدرته على الوفاء بمسؤولياته»، مشيراً إلى أنه «لم يعد لديه الثقة بقدرته على إدارة أوبن إيه آي».

عقب ذلك، أعلن عدد من مديري الشركة، التي أُسست نهاية عام 2015، استقالاتهم، بينهم رئيس مجلس الإدارة غريغ بروكمان.

وكتب العديد من الموظفين على «إكس»: «أوبن إيه آي لا شيء من دون المساهمين فيها».