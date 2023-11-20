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عبد الله بن زايد ووزير خارجية البرازيل يبحثان هاتفياً الشراكة الاستراتيجية واستعدادات COP28

11/20/2023 9:36:55 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، مع ماورو فييرا، وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية، علاقات الصداقة ومسارات التعاون والعمل المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

كما ناقش الجانبان آفاق التعاون الثنائي في عدد من الملفات، ومنها البيئة والمناخ، في إطار استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الشهر الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وأشار الوزيران إلى أهمية COP28 في تعزيز التعاون الدولي والشراكات البناءة الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في مسار العمل المناخي العالمي.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيرا لتطوير علاقاتها مع جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين أسهمت في تعزيز التعاون في المجالات كافة، بما يخدم رؤى البلدين التنموية، وتطلعاتهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

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