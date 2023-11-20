2.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 446 مبايعة بقيمة 1.52 مليار درهم منها 145 مبايعة للأراضي بقيمة 865.31 مليون درهم و301 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 655.05 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 87.5 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 5 تليها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة ورسان الرابعة تليها مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 82 مبايعة بقيمة 41.41 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 277.28 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 20.79 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 17 مليون درهم بمنطقة الثنية الخامسة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 6 وأخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 55.61 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 18.29 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 51.66 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.27 مليار درهم منها 21 رهن أراض بقيمة 178.09 مليون درهم و115 رهن فلل وشقق بقيمة 1.09 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 774.64 مليون درهم وأخرى في منطقة القرهود بقيمة 140 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 14 هبة بقيمة 37.01 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة ديرة بقيمة 18.82 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 4.79 مليون درهم.

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