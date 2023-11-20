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«الفجيرة للفنون القتالية» يحرز ذهبية الفرق في البطولة العربية للجودو

11/20/2023 9:36:55 AM
(MENAFN- Al-Bayan)



فاز فريق الفجيرة للفنون القتالية بذهبية الفرق في ختام فعاليات البطولة العربية للفئات العمرية للجودو، التي أقيمت برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وبتنظيم نادي الفجيرة للفنون القتالية، وبالتعاون مع اتحاد الجودو، وإشراف الاتحاد العربي للعبة في مجمع زايد الرياضي، وحصد نادي الشارقة المركز الثاني على مستوى الفرق، ويشارك اتحاد كلباء وخورفكان في المركز الثالث.

وتوج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الفائزين بالمراكز الأولى، بحضور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام لاتحاد الجودو.

وحضر مراسم التتويج محمد جاسم السجواني، أمين السر المساعد للاتحاد مدير البطولة، وأحمد البلوشي، وعيسى بن هويدن، وعلي اليماحي أعضاء مجلس الإدارة، وعبدالله زينل مشرف الألعاب في نادي خورفكان.


الجدير بالذكر أن البطولة شهدت مشاركة 283 لاعباً يمثلون 26 نادياً من 8 دول وهي الإمارات، والكويت، وقطر، ومصر، والأردن، والعراق، وليبيا، واليمن.

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