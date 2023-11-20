الكوليرا سبب محتمل لوفاة أكثر من 150 شخصاً في زيمبابوي

يشتبه في أن تفشي وباء الكوليرا في زيمبابوي أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصاً وإصابة أكثر من 8000 آخرين.

ويثير المرض البكتيري الخبيث الخوف لدى كثيرين في الدولة الواقعة جنوبي إفريقيا الذين يعيشون في مناطق فقيرة ومهملة، حيث ظروف الصرف الصحي سيئة، وقد تركهم فشل الحكومات المحلية دون إمكانية الحصول على المياه النظيفة.

وعانت زيمبابوي نوبات تفشي عديدة للكوليرا في السنوات الأخيرة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية هذا العام من أن حالات الإصابة بالكوليرا في إفريقيا تتزايد بشكل كبير وسط موجة عالمية.

وتسجل زيمبابوي 500 حالة أسبوعياً منذ أواخر أكتوبر، وهو أعلى معدل منذ بداية تفشي المرض في فبراير الماضي.

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