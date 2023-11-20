الكوليرا سبب محتمل لوفاة أكثر من 150 شخصاً في زيمبابوي

(MENAFN
- Al-Bayan)
يشتبه في أن تفشي وباء الكوليرا في زيمبابوي أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصاً وإصابة أكثر من 8000 آخرين.
ويثير المرض البكتيري الخبيث الخوف لدى كثيرين في الدولة الواقعة جنوبي إفريقيا الذين يعيشون في مناطق فقيرة ومهملة، حيث ظروف الصرف الصحي سيئة، وقد تركهم فشل الحكومات المحلية دون إمكانية الحصول على المياه النظيفة.
وعانت زيمبابوي نوبات تفشي عديدة للكوليرا في السنوات الأخيرة.
وحذرت منظمة الصحة العالمية هذا العام من أن حالات الإصابة بالكوليرا في إفريقيا تتزايد بشكل كبير وسط موجة عالمية.
وتسجل زيمبابوي 500 حالة أسبوعياً منذ أواخر أكتوبر، وهو أعلى معدل منذ بداية تفشي المرض في فبراير الماضي.
تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز
MENAFN20112023000110011019ID1107458891
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.