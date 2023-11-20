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فاهم القاسمي: مكاسب عديدة من «دي بي ورلد» للغولف

11/20/2023 9:36:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


وجّه الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف، الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، لرعايته الكريمة لهذا الحدث العالمي، والشكر والتقدير لموانئ دبي العالمية، والتي توفر سبل النجاح لبطولة «دي بي ورلد» للغولف.

وأكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، أن الاتحاد يفتخر بهذه البطولة، التي تقام على أرض الدولة، ويسعى دائماً لتقديم كافة أشكال الدعم المتاحة، فيما يتطلع أيضاً أن يسهم الحدث في زيادة انتشار اللعبة، وجذب الناشئين تحديداً لممارستها، مع إطلاق الاتحاد، بالتعاون مع عقارات جميرا للغولف وموانئ دبي العالمية والجولة الأوروبية، برنامجاً موجهاً للمدارس تحديداً.

وأشاد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، بما تقدمه البطولة من مكاسب للدولة ودبي، وقال: تشكل لعبة الغولف عموماً عنصراً سياحياً جاذباً بالمقام الأول، وهذه البطولة تابعها ما يقرب من 70 مليون مشاهد بساحات البطولة، وهو ما يجعلها مكسباً ترويجياً وإعلامياً مهماً، فهي تضم نخبة لاعبي العالم.

وأشار الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، إلى حرص جميع لاعبي الجولة الأوروبية على التنافس للمشاركة في هذه البطولة، وتأكيد حضورهم على مدار سنوات متواصلة، ساهم في رؤية تطور هذا الحدث، وارتقائه لمصاف أكبر وأهم، وهو ما تجسد بالتقييم الدولي والمحلي، الذي جعلها تدخل قائمة النخبة بين البطولات، وتحظى بالعديد من الجوائز في الجانب التطويري المتواصل لفعالياتها.

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