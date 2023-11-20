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إقالة مسؤولين بالدفاع السيبراني في أوكرانيا بواقعة اختلاس

11/20/2023 9:36:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف مسؤول كبير في الحكومة الأوكرانية أن كييف أقالت، اليوم، مسؤولين كبيرين اثنين في مجال الدفاع السيبراني، وسط تحقيق في اختلاس مزعوم.

وكتب تاراس ميلنيتشوك، ممثل الحكومة في البرلمان على «تيليغرام»، أن الحكومة أقالت يوري شتشيهول، رئيس جهاز الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا، ونائبه فيكتور جورا.

وتتزامن إقالة الرجلين مع إعلان الادعاء العام لمكافحة الفساد بأنه يحقق مع مسؤولين في مجال الدفاع السيبراني بشأن تورطهما المزعوم في مؤامرة شارك فيها ستة أشخاص لاختلاس 62 مليون هريفنا (1.72 مليون دولار) عام 2021.

ولم يذكر ممثلو الادعاء العام اسم أي من المسؤولين. ولم يرد جهاز الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا بعد على طلب للتعليق.

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