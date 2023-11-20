بتوجيهات رئيس الدولة.. خالد بن محمد بن زايد يُدشن مشروع الوثبة السكني

بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله"، دشن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مشروع الوثبة السكني، أحد مشاريع الحي الإماراتي المتكامل، بكلفة تصل إلى 1,1 مليار درهم، لتوفير 347 فيلا سكنية جديدة للمواطنين في منطقة الوثبة.

واستمع سموّه، خلال مراسم التدشين، إلى شرح مفصل عن المواصفات المعتمدة في بناء المشروع، إضافة إلى مزايا التصاميم الخارجية والداخلية، ومكونات الفلل السكنية، التي شُيِّدَت وفقاً لأحدث المعايير العالمية، بما يلبي احتياجات وتطلعات المواطنين، ويعزز من جودة حياة الأسرة المواطنة.

رافق سموّه معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة، ومعالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، وسعادة حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان.

أُنشئ المشروع على مساحة 875 ألف متر مربع، ويتضمن إضافةً إلى الفلل السكنية، مرافق مجتمعية وخدمية متكاملة، تتكون من 4 مجمعات تجارية، تضم 64 محلاً، و4 مساجد تصل سعتها الإجمالية إلى 1,725 مُصلياً، إلى جانب 15 حديقة ومتنزهاً ترفيهياً.

وتجوَّل سموّه في المعرض المصاحب لحفل الافتتاح، والذي نظمته هيئة أبوظبي للإسكان بالتعاون مع شركات متخصصة من القطاع الخاص، ضمن مبادرة تهدف إلى تقديم خدمات توفير أثاث التصميم الداخلي، وتنسيق الحدائق، وعروض الأجهزة الكهربائية، ونُظُم البيوت الذكية التي تعتمد على أحدث التقنيات المبتكرة، بهدف التسهيل على المواطنين الحاصلين على مساكن جاهزة في مشروع الوثبة، في تأثيث وتجهيز منازلهم بصورة سهلة وبكلف مالية مخفضة، وخطط سداد مرنة.

وشهد سموّه توقيع اتفاقيات بين عدد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بهدف تطوير مرافق في المشروع لتلبية احتياجات السكان.

وبهذه المناسبة، قال معالي محمد علي الشرفا، «إنَّ تدشين مشروع الوثبة السكني يعكس الأولوية القصوى التي توليها قيادتنا الرشيدة لتوفير سُبل استقرار المواطن وتعزيز رفاهيته، وإنَّ المشروع السكني الجديد في شمال الوثبة يشكل إضافة نوعية إلى حزمة المشاريع السكنية التي نفذتها هيئة أبوظبي للإسكان منذ تأسيسها، ما يعكس حرصها على الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة في توفير المسكن الملائم للمواطنين، وعلى نحو يسهم في تأمين حياة اجتماعية آمنة ومستقرة لأفراد المجتمع، ويخلق بيئة محفزة لمواصلة مسيرة النمو التنموي الشامل في الإمارة».

من جهته، قال سعادة حمد حارب المهيري، »إنَّ الاهتمام بالمواطن وتلبية احتياجاته وتطلعاته في كافة شؤون حياته، ومن ضمنها حصوله على المسكن الملائم، يُعدُّ نهجاً ثابتاً لقيادتنا الرشيدة التي تعدُّ المواطنَ العنصرَ الرئيسيَّ الداعمَ لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات منذ أكثر من خمسة عقود».

وأكَّد سعادته أنَّ هيئة أبوظبي للإسكان عملت، منذ بداية عام 2023، على تنفيذ العديد من المشاريع السكنية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، وتواصل عملها وفق خطة استراتيجية لتنفيذ المزيد من المشاريع خلال الفترة المقبلة، لتلبية احتياجات الأسر المواطنة في الحصول على المسكن الملائم.

يُشار إلى أنَّ هيئة أبوظبي للإسكان أشرفت، منذ تأسيسها، على تسليم أكثر من 39 ألف قطعة أرض سكنية، وأكثر من 16 ألف مسكن جاهز، وتمت الموافقة على أكثر من 44 ألف قرض سكني، ووصل عدد المستفيدين من إعفاءات القروض السكنية إلى 4 آلاف مستفيد، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المنافع السكنية أكثر من 141 مليار درهم.

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