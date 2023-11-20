مكتوم بن محمد: المنظومة التشريعية جزءٌ لا يتجزأ من مسيرة دبي التنموية وقوة اقتصادها



أكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس اللجنة العليا للتشريعات، أن المنظومة التشريعية جزءٌ لا يتجزأ من مسيرة دبي التنموية وقوة اقتصادها.



وقال سموه عبر حسابه في منصة "إكس": شهدت اليوم جانباً من "مؤتمر التشريعات والمدن الرائدة" ضمن فعاليات "الأسبوع التشريعي 2023"، الذي تنظّمه اللجنة العليا للتشريعات في دبي، ويحضره أهم الخبراء والقانونيين والمختصين في إعداد وصياغة التشريعات.

وأضاف، يهدف المؤتمر إلى تطوير البنى التحتية التشريعية والقانونية بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان مواءمة المنظومة التشريعية مع الاستراتيجيات التنموية الوطنية الطموحة. وسيناقش المؤتمر تحديات المشهد التشريعي، وتعزيز دور التشريع كأحد محركات التنمية المستدامة، مؤكداً سموه أن

المنظومة التشريعية جزءٌ لا يتجزأ من مسيرة دبي التنموية وقوة اقتصادها، وتطويرها يضمن تحقيق ريادة دبي العالمية في كافة المجالات.

وشَهِد سموه

جانباً من "مؤتمر التشريعات والمدن الرائدة" الذي عُقد اليوم (الاثنين) في مقر مكتبة محمد بن راشد، وذلك في مستهل فعاليات "الأسبوع التشريعي 2023"، والذي تنظّمه اللجنة العليا للتشريعات في دبي، وتستمر أعماله حتى 23 نوفمبر الجاري.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ألقى أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي، كلمةً رحّب فيها بالحضور، واستعرض أهم الأهداف التي يسعى الأسبوع التشريعي إلى تحقيقها كساحة فعالة لتبادل الأفكار والخبرات والمعارف القانونية، واستكشاف سبل تعزيز مواءمة المنظومة التشريعية مع الرؤى والاستراتيجيات التنموية الوطنية الطموحة.



وحول أثر الأسبوع التشريعي وما ستدور في أروقته من نقاشات، قال أحمد بن مسحار إن الحدث يجسّد نهج إمارة دبي في تطوير البنية التحتية التشريعية والقانونية الكفيلة بدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية، مشيراً إلى أن دورة العام الحالي من "الأسبوع التشريعي" تشكّل منصةً لتسليط الضوء على سبل تطوير العمل التشريعي، وإرساء دعائم منظومة قانونية وتشريعية تسهم في ترسيخ المكانة الريادية لإمارة دبي على الصعيد العالمي، ومواكبة طموحاتها الكبيرة للمستقبل والإسهام في تهيئة البيئة الداعمة لتحقيق تلك الطموحات.



ولفت بن مسحار إلى أن الأسبوع التشريعي سيناقش كيفية معالجة التحديات التي تلقي بظلالها على المشهد التشريعي، وتعزيز دور التشريع كمحركٍ محوري من محركات التنمية المستدامة، وأداةٍ رئيسية لمواكبة المتغيرات المحيطة.

حضر المؤتمر كلٌ من: معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، وسعادة طارش عيد المنصوري، المدير العام لمحاكم دبي وعدد من كبار المسؤولين.



ويجمع "الأسبوع التشريعي 2023" لفيف من الخبراء والقانونيين والمختصين في إعداد وصياغة التشريعات، ويناقش جملةً من المواضيع المتعلقة بهذا المجال، من خلال سلسلة من الجلسات التي ستتطرق إلى سبل مواكبة التشريعات للمتغيرات المتسارعة، ودور المنظومة التشريعية في دعم وتحفيز نمو الاقتصاد وتعزيز تنافسية الدول وجاهزيتها للمستقبل.



ويتضمّن جدول أعمال الأسبوع التشريعي مجموعة من الجلسات والنقاشات والمحاضرات والورش التفاعلية، حيث شهد اليوم الأول جلسة "التحديات العالمية في العمل التشريعي"، ودار النقاش فيها حول محاور الاستدامة وتشريعات المستقبل والحوكمة في العمل التشريعي، فيما حملت ثاني جلسات اليوم الأول عنوان "وجود بيئة قضائية متميزة تمكن دبي من الريادة في جذب الاقتصاد عالمياً".

وتشمل فعاليات اليوم الثاني جلسات المختبر التشريعي والهادف إلى بحث الآليات الكفيلة بتعزيز مرونة واستباقية واستدامة المنظومة التشريعية، من خلال ثلاث مجالات، وهي: "التكنولوجيا والسياسة والتشريع" و"التكنولوجيا ونقل المعرفة" و"التكنولوجيا والأعباء الإدارية". ومن المقرر أن تتضمن فعاليات اليوم الثالث للحدث جلسة بعنوان "السياسة ودورها في بناء التشريعات"، فيما ستناقش الجلسة الثانية لذلك اليوم المعاهدات والاتفاقيات الدولية وانعكاساتها على دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي بشكل خاص، فيما ستعقد خلال اليوم الرابع والختامي من أيام "الأسبوع التشريعي"، جلسة عنوانها "الصناعة التشريعية في إمارة دبي".

يُذكر أن اليوم الأول لـ "الأسبوع التشريعي 2023" تضمّن عدداً من الفعاليات أهمها إطلاق "المنصة الرقمية لتشريعات دبي" وخدماتها المتكاملة في المنظومة التشريعية، ودورها في تعزيز المشاركة المجتمعية بتمكين أفراد المجتمع من الاطلاع على مشاريع التشريعات قبل اعتمادها.



وتستهدف اللجنة إحداث نقلة نوعية في كفاءة العمل التشريعي عبر مواصلة تطوير المنصة الرقمية وتوسيع نطاقها بالاستعانة بابتكارات الرقمنة والذكاء الاصطناعي التوليدي. وتتيح المنصة مجموعة من الخدمات المرقمنة بالكامل، ومن ضمنها طلب تشريع محلي ومراجعة تشريع اتحادي؛ وطلب الرأي القانوني والمذكرات التفسيرية؛ وطلب التدريب في المجال التشريعي؛ وطلب ترجمة تشريع؛ فضلاً عن بوابة دبي التشريعية، والجريدة الرسمية لحكومة دبي.









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