MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / رغم كافة الظروف الصعبة على اكثر من صعيد تواصل شركة كهرباء محافظة القدس جهودها لتطوير عملها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين في كافة مناطق امتيازها وهو ما تم بالفعل فيعدة قرى ومناطق شرق محافظة بيت لحم حيث تم الانتهاء من العمل على تطوير شبكات الكهرباء لتعزيز وتطوير الخدمات في هذه المناطق ضمن مشروع نفذته الشركة على حسابها.

وفي هذا الاطار قال المهندس رافت سراحين مدير المشاريع في فرع شركة كهرباء محافظة القدس بمحافظة بيت لحم ان الشركة قامت بتنفيذ مشروع كبير في عدة مناطق شرق بيت لحم هي بيت تعمر و ظهرة الندى والعبيات وبريظعة ضمن المشاريع السنوية التي تقرها وتعتمدها الشركة.

(4) كهرباء القدس تنجز مشروعا لتطوير الشبكات وقدراتها الكهربائية في قرى شرق بيت لحم - YouTube

وقال المهندس سراحين ان المراحل الثلاث بدات بالمرحلة الاولى وتضمنت العمل على تجديد الخطوط والشبكات الكهربائية في قرية بيت تعمر الواصلة الى بريظعة بسبب تكاثر الابنية وازدياد عدد السكان وبالتالي ازدياد الطلب على التيار الكهربائي.

واضاف ان هذه المرحلة تضمنت ايضا العمل على تغيير اعمدة الكهرباء حيث تم تطوير شبكات حديثة وجديدة تتناسب مع زيادة الاحمال بما يتناسب مع زيادة الطلب على عدادات الاشتراك بالمنطقة في ظل حالة التطور والبناء التي تشهدها المنطقة.

وحول المرحلة الثانية قال المهندس السراحين انها اشتملت العمل على تحويل الشبكات الهوائية في منطقة بريظعة وظهرة الندى الى شكات ارضية بسبب تزايد الابنية والسكان وبالتالي ازدياد التدخلات بين الابنية والشبكات وكان من الافضل ايجاد شبكة ارضية لخطوط الكهرباء.

وحول المرحلة الثالثة قال مدير المشاريع في شركة كهرباء محافظة القدس فرع بيت لحم انها اشتملت على تغيير المحولات والشبكات وتحويلها من قدرة 11 الف كيلو فولت الى 33 كيلو فولت لضمان زيادة الفولتية وعمل ربط حلقي بين الشبكات للتقليل من الانقطاعات في التيار الكهربائي من خلال رفع القدرات.



وفي ختام حديثه اكد المهندس رافت السراحين ان رسالة الشركة هي ذاتها والتي تتمثل بتقديم افضل الخدمات للمشتركين حيث تسعى لتلبية مطالب المشتركين في عدم الانقطاع للكهرباء واستمرارية التيار الكهربائي لهم.