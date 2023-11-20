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أحمد فتوح يقترب من الدوري السعودي

11/20/2023 9:22:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اقترب نجم نادي الزمالك، أحمد فتوح، من الانتقال إلى الاتفاق السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.
قال وكيل اللاعب، سمير صلاح، لصحيفة اليوم السعودية: "أحمد فتوح تلقى عرضاً رسمياً من نادي الاتفاق، وسيتم إرساله إلى نادي الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل معرفة القيمة المالية".
وتابع، حسب اليوم السابع: "سيتم مناقشة عرض الاتفاق مع أحمد فتوح عقب عودته من منتخب مصر، وبحث إمكانية العروض المقدمة للاعب خلال الفترة الحالية، خاصة وأن هناك أكثر من عرض محلي في الوقت الحالي لضمه نهاية الموسم في صفقة انتقال حر".
وخاض فتوح مع نادي الزمالك هذا الموسم 4 مباريات، نجح في صناعة هدف وحيد أمام سموحة.
يذكر أن الزمالك أعلن عن عرض فتوح للبيع بشكل رسمي، على خلفية ما بدر منه برفقة الثنائي مصطفى الزناري ومحمد صبحي خلال معسكر مباراة زد في مسابقة الدوري المصري، وخروج الثلاثي من دون إذن الجهاز الفني.

ملاعب

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