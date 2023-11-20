مورينيو على رادار نيوكاسل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يقترب مدرب روما، البرتغالي جوزيه مورينيو، من العودة إلى الدوري الإنجليزي، في ظل اهتمام نادي نيوكاسل بالحصول على خدماته.
قالت تقارير إيطالية: "أصبح مورينيو خيار قوي في حالة رحيل إيدي هاو، المرشح بقوة لخلافة غاريث ساوثغيت في تدريب منتخب إنجلترا".
وكانت نهاية فترة مورينيو مع مانشستر يونايتد شهدت العديد من الأزمات انتهت بإقالته والتعاقد مع المدرب النرويجي سولشار الذي رحل أيضاً، وجاء رالف رانجنيك لاستبداله قبل التعاقد مع تين هاغ بدلاً منه .
ويلعب نيوكاسل هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، ولديه نتائج رائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز أيضاً .
وحقق مورينيو مع تشيلسي الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، وكأس الاتحاد الانجليزي مرة واحدة، والدرع الخيرية مرة، وكأس الرابطة ثلاث مرات .
وتوج المدرب البرتغالي مع مانشستر بثلاث ألقاب، كأس الاتحاد، والدرع الخيرية، والدوري الأوروبي في 2016-2017.
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