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مورينيو على رادار نيوكاسل

11/20/2023 9:22:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يقترب مدرب روما، البرتغالي جوزيه مورينيو، من العودة إلى الدوري الإنجليزي، في ظل اهتمام نادي نيوكاسل بالحصول على خدماته.
قالت تقارير إيطالية: "أصبح مورينيو خيار قوي في حالة رحيل إيدي هاو، المرشح بقوة لخلافة غاريث ساوثغيت في تدريب منتخب إنجلترا".
وكانت نهاية فترة مورينيو مع مانشستر يونايتد شهدت العديد من الأزمات انتهت بإقالته والتعاقد مع المدرب النرويجي سولشار الذي رحل أيضاً، وجاء رالف رانجنيك لاستبداله قبل التعاقد مع تين هاغ بدلاً منه .
ويلعب نيوكاسل هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، ولديه نتائج رائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز أيضاً .
وحقق مورينيو مع تشيلسي الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، وكأس الاتحاد الانجليزي مرة واحدة، والدرع الخيرية مرة، وكأس الرابطة ثلاث مرات .
وتوج المدرب البرتغالي مع مانشستر بثلاث ألقاب، كأس الاتحاد، والدرع الخيرية، والدوري الأوروبي في 2016-2017.

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