أنصار الله الحوثيين: قواتنا جاهزة لتنفيذ أي مهام قتالية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن قائد لواء الدفاع الساحلي التابع لأنصار الله الحوثيين أن قواتهم جاهزة لتنفيذ أي مهام قتالية.



وأضاف في بيان لهم أن لديهم الأسلحة والصواريخ المناسبة للتعامل مع أي تطورات.



وحذر من أي تدخل أجنبي في مياه اليمن الإقليمية أو جزره

