أنصار الله الحوثيين: قواتنا جاهزة لتنفيذ أي مهام قتالية

أنصار الله الحوثيين: قواتنا جاهزة لتنفيذ أي مهام قتالية
التاريخ
11/20/2023 9:22:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن قائد لواء الدفاع الساحلي التابع لأنصار الله الحوثيين أن قواتهم جاهزة لتنفيذ أي مهام قتالية.
وأضاف في بيان لهم أن لديهم الأسلحة والصواريخ المناسبة للتعامل مع أي تطورات.
وحذر من أي تدخل أجنبي في مياه اليمن الإقليمية أو جزره
MENAFN20112023000208011052ID1107458755
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.