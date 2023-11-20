-->

Monday, 20 November 2023 07:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أنصار الله الحوثيين: قواتنا جاهزة لتنفيذ أي مهام قتالية

11/20/2023 9:22:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن قائد لواء الدفاع الساحلي التابع لأنصار الله الحوثيين أن قواتهم جاهزة لتنفيذ أي مهام قتالية.


وأضاف في بيان لهم أن لديهم الأسلحة والصواريخ المناسبة للتعامل مع أي تطورات.


وحذر من أي تدخل أجنبي في مياه اليمن الإقليمية أو جزره


MENAFN20112023000208011052ID1107458755

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث