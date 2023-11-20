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عباس يرفض مخططات الاحتلال بشأن غزة

11/20/2023 9:22:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه لا يمكن قبول مخططات الاحتلال بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس أو إعادة احتلاله أو اقتطاع أي جزء منه.

ورفض عباس في تصريحات سابقة مخططات التهجير والترحيل للشعب الفلسطيني من أرضه وأنه ضد أي خطط تستهدف فصل قطاع غزة عن الأراضي الفلسطينية.

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