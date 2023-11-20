عباس يرفض مخططات الاحتلال بشأن غزة

عباس يرفض مخططات الاحتلال بشأن غزة
التاريخ
11/20/2023 9:22:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه لا يمكن قبول مخططات الاحتلال بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس أو إعادة احتلاله أو اقتطاع أي جزء منه.
ورفض عباس في تصريحات سابقة مخططات التهجير والترحيل للشعب الفلسطيني من أرضه وأنه ضد أي خطط تستهدف فصل قطاع غزة عن الأراضي الفلسطينية.
MENAFN20112023000208011052ID1107458754
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.