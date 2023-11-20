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تعطيل رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى في البترا بسبب الظروف الجوية

11/20/2023 9:02:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قرر مدير التربية والتعليم للواء البترا الدكتور عماد السفاسفة وبالتنسيق مع متصرف لواء البترا تعطيل رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى اليوم الاثنين، نظرا للظروف الجوية الطارئة.-(بترا)

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