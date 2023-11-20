تعطيل رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى في البترا بسبب الظروف الجوية

تعطيل رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى في البترا بسبب الظروف الجوية
التاريخ
11/20/2023 9:02:51 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قرر مدير التربية والتعليم للواء البترا الدكتور عماد السفاسفة وبالتنسيق مع متصرف لواء البترا تعطيل رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى اليوم الاثنين، نظرا للظروف الجوية الطارئة.-(بترا)
MENAFN20112023000072011014ID1107458210
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.