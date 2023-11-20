جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين إضافيين شمال قطاع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مقتل جنديين إضافيين شمال قطاع غزة.
وبحسب القناة العبرية العاشرة، قال جيش الاحتلال في بيان تحت بند "سُمح بالنشر"، إن رقيبين من لواء المظليين الإسرائيلي قتلا أثناء نشاط عملياتي شمال قطاع غزة.
وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال من ضباط وجنود إلى 387 قتيلا منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول الماضي.
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