جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين إضافيين شمال قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مقتل جنديين إضافيين شمال قطاع غزة.



وبحسب القناة العبرية العاشرة، قال جيش الاحتلال في بيان تحت بند "سُمح بالنشر"، إن رقيبين من لواء المظليين الإسرائيلي قتلا أثناء نشاط عملياتي شمال قطاع غزة.



وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال من ضباط وجنود إلى 387 قتيلا منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول الماضي.