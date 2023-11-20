استشهاد 12 من الجرحى ومرافقيهم بقصف إسرائيلي على المستشفى الإندونيسي

استشهاد 12 من الجرحى ومرافقيهم بقصف إسرائيلي على المستشفى الإندونيسي
التاريخ
11/20/2023 9:00:53 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد 12 من الجرحى ومرافقيهم في قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي شمالي غزة.
وقد أظهرت الصور دبابات الاحتلال الإسرائيلي تتقدم في محيط المستشفى.
وقال مراسل الجزيرة إن الدبابات الإسرائيلية تنتشر في محيط المستشفى الإندونيسي وتطلق النار باتجاه مبناه.
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