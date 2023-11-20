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استشهاد 12 من الجرحى ومرافقيهم بقصف إسرائيلي على المستشفى الإندونيسي

11/20/2023 9:00:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد 12 من الجرحى ومرافقيهم في قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي شمالي غزة.


وقد أظهرت الصور دبابات الاحتلال الإسرائيلي تتقدم في محيط المستشفى.


وقال مراسل الجزيرة إن الدبابات الإسرائيلية تنتشر في محيط المستشفى الإندونيسي وتطلق النار باتجاه مبناه.


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