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حزب الله يستهدف ثكنة“برانيت” الإسرائيلية بصاروخين

11/20/2023 9:00:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن حزب الله اللبناني في بيان أن عناصره استهدفوا صباح الإثنين ثكنة“برانيت” الإسرائيلية. وقصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدة“الناقورة” و”جبل اللبونة” جنوب لبنان.
وجاء في البيان أنه“دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (00:8) من صباح يوم الاثنين ثكنة برانيت مركز قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان من العيار الثقيل وتمت إصابتها إصابة مباشرة”.
وشهد محيط بلدة الناقورة وجبل اللبونة صباح اليوم قصفا مدفعيا إسرائيليا، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.
وتشهد المناطق الحدودية بجنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة لحزب الله في لبنان منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، إثر إطلاق كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية“طوفان الأقصى”.-(د ب أ)

MENAFN20112023000072011014ID1107458149

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