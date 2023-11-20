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غرق سفينة شحن تركية في البحر الأسود

11/20/2023 9:00:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، عن غرق سفينة شحن على متنها طاقم مكون من 12 فردا قبالة ساحل البلاد على البحر الأسود، جراء عاصفة أثرت على البلاد أمس الأحد.
وبحسب صحيفة "حرييت" المحلية، قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إن السلطات لم تتمكن من الاتصال بالطاقم، جراء الظروف الجوية الصعبة، مشيرا إلى غرق السفينة بعد اصطدامها بحاجز أمواج قوية.
من جهته، قال مكتب حاكم إقليم زونجولداق إن قبطان سفينة الشحن "كافكامتلر" التي ترفع العلم التركي، أبلغ صباح أمس الأحد بأن السفينة انجرفت نحو حاجز أمواج قبالة إقليم "إيريجلي" الواقع شمال غرب البلاد.
وأشار المكتب إلى أن سوء الأحوال الجوية حال دون إجراء الطائرات والسفن عمليات بحث حتى الآن، مؤكدا بدء أنشطة البحث والإنقاذ على الفور بعد تحسن الظروف الجوية.

MENAFN20112023000072011014ID1107458148

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