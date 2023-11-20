بعد أن نفت مزاعم“الاغتصاب” عن منفذي“طوفان الأقصى”.. جامعة كندية تفصل مديرة مركز“دراسات العنف الجنسي”

أصدرت جامعة ألبرتا الكندية قراراً عاجلاً بإقالة سامانثا بيرسون، مديرة "مركز دراسات العنف الجنسي" التابع للجامعة، بعد أن وقعت على عريضة مفتوحة نفت فيها مزاعم الاغتصاب والعنف الجنسي عن مقاتلي المقاومة الفلسطينية في عملية "طوفان الأقصى" فجر السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب ما قالت صحيفة The Jerusalem Post الإسرائيلية 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.



وأعلنت الجامعة، في بيان صدر السبت 18 نوفمبر/تشرين الثاني، إقالة سامانثا فوراً من منصبها، وتعيين مدير مؤقت للمركز، وأكدت الجامعة أن آراء سامانثا الشخصية لا تمثل آراء المؤسسة.



وقال رئيس الجامعة، بيل فلاناغان: "إن الاستخدام غير السليم وغير المصرَّح به لاسم مركز (دراسات العنف الجنسي) بجامعة ألبرتا في تأييد عريضة مفتوحة، قد أثار مخاوف مفهومة الأسباب لدى مجتمع الجامعة والجمهور العام"، لذلك "فأنا أؤكد أن الآراء الشخصية للموظفة السابقة ووجهات نظرها لا تمثل بأيِّ حال آراء جامعة ألبرتا".



وشدد فلاناغان على أن الجامعة حريصة على استيعاب الجميع، وقال: "يجب أن تكون الخدمات التي تقدمها الجامعة، وخاصة تلك التي تدعم رفاهية أفراد المجتمع وسلامتهم، مفتوحة ومرحِّبة بجميع الأفراد في مجتمعنا المتنوع".

وفيما يتعلق بالجدل المثار بشأن العريضة، أعرب فلاناغان عن تعاطفه مع المحتجين عليها: "أتفهم أن الحدث كان مؤلماً للغاية وربما أضعف ثقة الأفراد بالمجتمع الجامعي، لا سيما في ظل الطبيعة الحرجة لعمل المركز".



الانحياز لرواية الاحتلال

ومنذ فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، عندما شنت المقاومة عملية "طوفان الأقصى" وردّ الاحتلال بقصف عشوائي غير مسبوق على قطاع غزة المحاصر، اتخذ الغرب، مسؤولين وإعلاميين، موقفاً جماعياً داعماً لإسرائيل، وهو موقف ليس جديداً بطبيعة الحال، لكن ربما يكون الجديد هذه المرة هو التضليل غير المسبوق للرأي العام الغربي بشأن حقيقة ما يجري على الأرض في فلسطين المحتلة.



"طوفان الأقصى" هو الاسم الذي أطلقته "حماس" على العملية العسكرية الشاملة، رداً على "الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني". ففي تمام الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي في فلسطين، شنّت "حماس" اجتياحاً فلسطينياً لمستوطنات الغلاف المحاذية لقطاع غزة المحاصر، حيث اقتحم مقاتلون من كتائب عز الدين القسام البلدات المتاخمة للقطاع، في ظل غطاء جوي من آلاف الصواريخ التي أطلقت من غزة باتجاه تل أبيب والقدس ومدن الجنوب.



ووسط حالة الذعر والصدمة التي انتابت الإسرائيليين، وانتشار مقاطع فيديو وصور لدبابات ومدرعات تابعة لجيش الاحتلال، إما محروقة أو تحت سيطرة المقاومين الفلسطينيين، وأسْر العشرات من جنود جيش الاحتلال والمستوطنين وسيطرة فلسطينية كاملة على مستوطنات، أعلنت دولة الاحتلال أنها "في حالة حرب"، للمرة الأولى منذ حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.



فيما شنّت دولة الاحتلال حملة تضليل واسعة النطاق من خلال الزعم بأن المقاومين الفلسطينيين ارتكبوا "مذابح" بحق "المدنيين"، ووصلت إلى حد الزعم بأن المقاومين الفلسطينيين "قطعوا رؤوس الأطفال"، وهي الكذبة التي أطلقتها قناة i24 العبرية.



اللافت هنا هو أن وسائل إعلام غربية، منها صحف بريطانية مثل الصن والتايمز والإندبندنت وتليغراف وميل ومترو وأكسبريس وغيرها، نقلت هذا الزعم الإسرائيلي ووضعته في عناوين رئيسية "حماس تقتل 40 طفلاً"، دون أي دليل أو صورة أو مقطع فيديو أو حتى تأكيد رسمي من جانب جيش الاحتلال عندما طلبت ذلك منه مؤسسات إعلامية غربية أخرى، مثل قناة سكاي نيوز البريطانية، التي رفضت، على مدى 3 أيام، نشر القصة انتظاراً لرد من جيش الاحتلال.



كشف تناول كثير من الإعلام والصحفيين الغربيين هذه القصة المفبركة تماماً، والتي تناقض عشرات الصور ومقاطع الفيديو وشهادات مستوطنين إسرائيليين تؤكد أن تعامل مقاتلي المقاومة الفلسطينية مع أعدائهم اتسم في مجمله باحترام قواعد الاشتباك والقوانين الدولية والقيم الإنسانية، عن مدى الانحياز الأعمى لإسرائيل والتضليل للرأي العام بشأن حقيقة ما يحدث على الأرض.



حيث استغل الإعلام الغربي، في معظمه، الانحياز المطلق لمنصات التواصل الاجتماعي، وبخاصة فيسبوك وإكس (تويتر سابقاً)، للرواية الإسرائيلية والتضييق التام على الحسابات والمواقع التي تسعى لنقل الجانب الفلسطيني مما يحدث، ويقوم بالترويج للأكاذيب الإسرائيلية التي تصور المقاومة ورجالها على أنهم "وحوش" لا يحترمون المدنيين ويقتلون الأطفال. -عربي بوست

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